Ao mesmo tempo em que tenta decifrar os motivos da queda recorde no faturamento da Black Friday, o mercado olha para frente com projeções positivas para o Natal. A melhor data do ano é vista novamente com a "salvação da lavoura". Porém, no retrovisor o fantasma da retração registrada na Black Friday faz o mercado refletir. As expectativas de venda no período natalino, apesar de algumas dúvidas no ar, ainda se mantêm positivas. De acordo com levantamento da Confederação Nacional do Comércio (CNC), as vendas devem aumentar cerca de 5%, o que representa o maior salto desde 2013, quando a alta foi de 4,9%, com faturamento de R$ 65 bilhões.



Outra pesquisa, realizada pela Meta - "Expectativas da Temporada de Compras 2023" - em parceria com a Offerwise, reforça o otimismo. Ela revela que 89% dos consumidores brasileiros planejavam fazer compras no período natalino. Ainda segundo a CNC, os lojistas de shopping centers demonstram grande expectativa de expansão também no marketshare das vendas por e-commerce, e 54,8% deles preveem um aumento substancial nas vendas na data por meios digitais.



Em Belo Horizonte, pesquisa da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) indica que 84,7% das pessoas devem comprar um ou mais presentes, o que representa aumento de 0,34% em comparação com o ano passado. Mas para que as previsões se confirmem, os comerciantes precisam investir em campanhas publicitárias que contenham ações que gerem maior estímulo nos consumidores. Preço, qualidade, flexibilização no pagamento, variedade de produtos, decoração de lojas, boa apresentação dos produtos, entre outros, são necessidades que os consumidores consideram básicas para qualquer marca ou produto. Eles querem tudo isso, sim. Mas cobram outros valores agregados. Eles discutem propósitos, diversidade, comprometimento com o meio-ambiente, sentimentos que podem ser decisivos na decisão de compra.



MUDANÇA

O comportamento do consumidor no Natal, no entanto, muda consideravelmente em relação à Black Friday. As lojas físicas, por exemplo, são sempre desejáveis. As compras nos shoppings se transformam em programa familiar, aproveitando-se as decorações e as atrações para as crianças. Daí a importante de um bom investimento em decoração e, se possível, com a icónica presença de Papai Noel.



Conforme levantamento da CDL/BH, 46,5% dos entrevistados farão compras em lojas físicas. Dentre as opções, as lojas de rua do hipercentro da capital serão as mais buscadas pelos consumidores (43,1% dos entrevistados), seguidas pela internet (28,5%) e shopping center (22,5%). A Feira Hippie aparece como opção para 2,4%, e os pequenos comércios, de 2% dos entrevistados. A tendência é que haja uma concentração maior de vendas (50,4%) na semana do Natal, quando a maior parte dos trabalhadores receberá o 13º salário. Já 30,7% dos consumidores entrevistados disseram que pretendem adquirir os presentes com, pelo menos, 15 dias de antecedência.



O faturamento esperado para o mês de dezembro pelos varejistas de Belo Horizonte é de R$ 2,5 bilhões, superando em 0,34% o valor registrado em igual mês de 2022. Os consumidores devem adquirir até três produtos para a data, o que vai gerar investimento médio de R$ 526,28. O valor supera em 7% os R$ 492 registrados no ano passado.



Marcelo de Souza e Silva, presidente da CDL/BH, chama a atenção para alguns fatores que ajudam a reforçar as expectativas positivas. "Fatores como a queda do desemprego e da inflação e o aumento da massa salarial das famílias vão ajudar. Nossa pesquisa apontou para um aumento de 7% no tíquete médio de compras do consumidor, que pretende, então, comprar até três presentes e investir R$ 526,28".



O dirigente ainda acrescenta: "Diferente um pouco da Black Friday, que as pessoas procuram comprar itens para ela mesmo ou para casa, o presente de Natal vai para os amigos, familiares, se tornando um presente mais emotivo", compara.



O Circuito das Luzes, ação desenvolvida pela CDL/BH e que será inaugurada no próximo dia 11, é outro diferencial destacado por Marcelo. A rota tem como destino a "Casa do Papai Noel". O trajeto começa na avenida do Contorno, passa pela Savassi, Praça da Liberdade, percorre toda a extensão da avenida João Pinheiro e da Afonso Pena, até chegar na Praça Sete, onde está a Casa do Papai Noel. "Tivemos os dois últimos anos de vendas fortes no Natal e vamos crescer também em 2023", afirma o dirigente.

Briefing

SILVINHO COLECIONÁVEL

Agora é possível ter a campanha de Silvio Santos, maior comunicador da TV brasileira, 24 horas por dia: o SBT lançou uma linha de bonecos colecionáveis em homenagem ao dono da emissora. É a primeira vez que Silvinho, animação que aparece na telinha durante o Programa Silvio Santos, aos domingos, é transformado em boneco e já está fazendo grande sucesso.

RETORNO DO BEM

Pelo terceiro ano consecutivo, a Casa de Apoio Aura recebe o "Prêmio Melhores ONGs", uma iniciativa do Instituto Doar em parceria com O Mundo Que Queremos. A premiação elege as 100 melhores organizações do país. A casa é referência em assistência integral para pacientes de zero a 17 anos em tratamento oncológico, hematológico e em processo de transplante.

SEM LINHA

O magnata Elon Musk, dono do X, antigo Twitter, perdeu a linha durante o evento DealBook Summit, do The New York Times. Ele insultou marcas e atacou dirigentes, além de debochar de algumas retiraram seus anúncios da plataforma: "Não anunciem", disparou. As marcas suspenderam seus anúncios após postagens consideradas antissemitas no perfil de Musk. Por duas vezes, ele atacou os anunciantes. "Vão se f****". "É assim que me sinto sobre os anúncios".

PERDAS

E ainda atacou diretamente Bob Iger, CEO da Disney: "Hey Bob! Se você estiver na plateia". A gigante da mídia e dos parques de diversões foi uma das que se retirou da plataforma, ao lado de outros cerca de 200 grandes nomes, como Apple e IBM. Caso o afastamento de marcas continue, o X poderá perder US$ 75 milhões no trimestre.

FUTURO

O Laboratório São Paulo, especialista em patologia clínica, completa 86 anos com visão no futuro. Com equipamentos tecnológicos de ponta, o laboratório tem investido constantemente em tecnologias, ampliação de exames e vacinas, além de novas parcerias com hospitais. O laboratório tem oferecido serviços cada vez mais rápidos para auxiliar os médicos e clientes com resultados mais precisos.

GUIA DE COMPRAS

A Associação Brasileira das Agências de Comunicação (Abracom) e a Associação Brasileira de Anunciantes (ABA) lançaram "Guia de Compras de Serviços de Comunicação Corporativa", para aprimorar e padronizar o processo de seleção de agências de comunicação corporativa. O guia abrange desde a importância de um briefing sólido até a transparência na avaliação e proporciona diretrizes para uma abordagem ética e eficiente. Para ter acesso, use o link https://abracom.org.br/wp-content/uploads/2023/11/GUIA-COMPLETO-ABRACOM-E-ABA.pdf