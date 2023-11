"Belo Horizonte recebe feliz gente de todo o país/Salve os turistas/Salve os artistas/Salve a torcida unida e gentil..."

O trecho do hino da Olimpíadas do Exército, composto no início da década de 1970 pela mineira Clara Nunes, já descrevia à época a vocação da capital mineira pelo turismo. E receber bem seus visitantes tornou-se marca registrada do povo mineiro. Suas belezas naturais, riqueza cultural e gastronômica aliadas à boa prosa mineira ganharam fama e atraem gente de todos os lados do planeta, gerando investimentos na cadeia produtiva do turismo, como, por exemplo, no setor de propaganda e publicidade.



Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o turismo em Minas Gerais segue em plena ascensão, com índice 103% acima da média nacional nos últimos 12 meses (dados de setembro). E Belo Horizonte se mantém como um dos destinos turísticos mais procurados do país. A capital, por sua diversidade cultural e gastronômica, pluralidade de atividades e tradição no acolhimento aparece sempre entre as preferências de destinos turísticos.



Mas muitos são os segredos e encantos de BH. Por isso, para potencializar a vocação turística da cidade, a Prefeitura de Belo Horizonte lança a 6ª edição da campanha #VEMPRABH. O projeto propõe novo olhar sobre a historia e a cultura de BH, a partir de oito "walking tours" guiados por especialistas de esportes, ecoturismo, música, cerveja artesanal, gastronomia, literatura, fotografia e arquitetura. Os passeios, de 18 de novembro a 10 de dezembro, têm a proposta de desvendar esses segredos e encantos da cidade, mostrar que BH é muito mais que apenas a "Capital do Barzinhos".



Para Marden Couto, diretor do portal Turismo de Minas e idealizador do projeto, o #VEMPRABH tem a intenção de atrair ainda mais turistas à capital, além de despertar o interesse dos próprios belo-horizontinos em conhecerem a cidade sob nova ótica. "Participar desses tours é uma oportunidade de conhecer a história e a cultura de Belo Horizonte, e de cooperar com uma ação solidária". Os ingressos estão disponíveis por R$ 60 (walking tour) ou R$ 120 (walking tour e kit especial que inclui uma camiseta, uma caneca e uma sacola), com parte do valor doado à Fundação Sara, instituição que apoia famílias de crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer.



ROTEIROS

O primeiro roteiro, no dia 18 de novembro, foi planejado para os amantes de esportes que desejam se aventurar em uma Volta de Bicicleta na Lagoa da Pampulha com a advogada e apaixonada pelo ciclismo, Juliane Rocha (@bikedeelite). No domingo, 19, o tour segue na Pampulha, mas com a proposta de desvendar as belezas da natureza com o Ecoturismo no Parque Ecológico da Pampulha acompanhado do biólogo e guia de turismo, Eduardo Franco (@?minas.nature).



No segundo fim de semana seguinte da campanha, a programação marca Visita Guiada sobre o Clube da Esquina com a produtora cultural Virginia Câmara (@bardomuseuclubedaesquina), no dia 25, e um Tour Cervejeiro com o mestre Carlos Henrique de Faria Vasconcelos (@chfvasconcelos) no domingo, 26. Em dezembro, o tour começa pela gastronomia com Oficina de Pão de Queijo no dia 2 com o sócio da A Pão de Queijaria, Lucas Parizzi (@apaodequeijaria) e segue no domingo, dia 3, com passeio de Literatura pela Rua da Bahia liderado pela influenciadora Virginia Sasdelli (@bhdicas). O fotógrafo Vinicius Barnabé (@viniciusbarnabe) guiará o Roteiro Fotográfico pela Avenida Afonso Pena no dia 9 de dezembro e, no dia 10, será o encerramento dos walking tours com passeio planejado para os admiradores da Arquitetura da Praça da Liberdade com o arquiteto e urbanista, Ulisses Morato.



Além dos walking tours, o #VEMPRABH também promoverá de 15 de novembro a 15 de dezembro campanha de descontos nas diárias de hospedagens em 13 hotéis parceiros, oferecendo até 20% de redução: Beagá Convention Expominas, BH Plaza, Holiday Inn BH, Ímpar Suítes Cidade Nova, Ímpar Suítes Expominas, Intercity BH Expo, Mercure BH Lourdes, Ouro Minas, Stop Inn Antônio Carlos, Stop Inn Cristiano Machado, Stop Inn Plus Pampulha, Tryp BH e Ville Celestine.



As inscrições para participar de qualquer um dos oito roteiros turísticos podem ser feitas pelo site: https://turismodeminas.com.br/vemprabh/. Os ingressos dos passeios custam R$ 60 (walking tour) ou R$ 120 (walking tour e kit especial com camiseta, caneca e sacola). Parte do valor será doado à Fundação Sara, instituição que apoia famílias de crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer. n