A artista mineira Mary Arantes dispensa comentários. Por décadas, foi referência nacional em design criativo de bijuterias com sua marca Mary Design. Assinou produção de desfiles e curadoria de exposições que marcaram época e são lembrados até hoje. Natural do Vale do Jequitinhonha, a artista nunca rompeu os laços com sua terra natal e há anos vem fazendo um belíssimo trabalho de curadoria e divulgação dos excelentes artistas da região, fazendo-os conhecidos nacionalmente.

Rosana Pereira Mary Design/divulgação

Desde que “encerrou” suas atividades, Arantes criou a Quermesse da Mary e, hoje, pode-se dizer, que é uma das maiores conhecedoras no país do trabalho artesanal de qualidade. É por acreditar em objetos artesanais, que misturam identidade, design e beleza atemporal, que a Quermesse da Mary existe e, pela primeira vez, recebe a tradicional Feira na Rosenbaum, de São Paulo, na certeza de que o coletivo fortalece as conexões entre as comunidades criativas de todo o país.



Cris Rosenbaum e Mary Arantes têm olhares investigativos, lideram o mercado de eventos em que a alma brasileira está presente na curadoria. Descobrem e convidam novas marcas a fazer parte de um coletivo, cujo mote é comprar de quem faz, adquirir produtos com história, que fazem a diferença no cenário nacional.



“Um evento como este traz na bagagem técnicas ancestrais, artesãos e artistas que detém o fazer do macramê, da marcenaria, da cestaria, nos lembrando que estamos vivendo um momento de dar ao ancestral e sua sabedoria a possibilidade de ser moderno, atual e contemporâneo”, diz Mary.

O local escolhido já anuncia a mudança, o Mercado Novo, no Centro da cidade. O endereço é por si só um convite a fazer com que todos, expositores e clientes, reconheçam esse espaço que representa a tradição, a pluralidade e a inovação. O Mercado Novo fala do comércio local, do preço justo e da economia criativa. Fala também da valorização dos que ali estão há anos, como gráficas antiguinhas, fábrica de velas, barbeiros e paneleiros.



Marcas que já passaram pela Quermesse da Mary: Lóris, Estúdio Veste, Aveia, Papel e Tudo, Paulo Neves, Borandá, Panoletos, Picolé, Copa Cozinha, Júlia Bianchi Estúdio, Marisa Portella, Made in Beagá, Jardinarium, Flávio Vignoli, Rodrigo Paiva, Fubá, Oli.o, Biboca BH, dentre outras.



Cris trará pela Feira na Rosenbaum 31 criativos que se somarão à seleção de Mary, de 49, que inclui expositores da área da gastronomia. Artistas de Minas (Belo Horizonte, Lavras Novas, Sabará, Caraí, Turmalina, Carmo de Minas), Brasília, Recife, Goiânia, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Porto Alegre e São Paulo estarão presentes. Unir estes criativos em um único espaço é dar-lhes a relevância merecida, fazer com que se interconectem (sem ser virtualmente), provem outras culturas, novas paisagens, vejam seus possíveis concorrentes como fontes de inspiração.



O espaço ORI, localizado no Piso 3 do Mercado Novo ,foi o local escolhido para este abraço na alma brasileira.



Valley for Vale

A instituição filantrópica Valley for Vale foi criada recentemente em Nova York pela psicanalista junguiana Andrea Fiuza Hunt e tem como propósito a valorização dos artesãos do Vale do Jequitinhonha, dando a eles visibilidade, oferecendo a eles espaços em mostras nacionais, proporcionando geração de renda e venda com preço justo. O nome da instituição sugere que se forme uma ponte do Hudson Valley, onde Andrea mora, ao Vale do Jequitinhonha. De lá virão: a ceramista Rosana Pereira, neta do mestre Ulisses Pereira (1924-2007); Gregory Martins, que trabalha com percussão e faz pencas confeccionadas com sementes da região; Anisia Lima e sua filha Cibele Dias, ceramistas utilitárias; e Armando Borun, também ceramista com figuras indígenas reinventadas em cenas cotidianas.