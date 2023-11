Nesta temporada de primavera-verão 2024, a designer mineira, capixaba de coração, atualmente radicada em Boston, Sinesia Karol, mergulhou na cultura oriental para apresentar sua mais recente obra-prima: a coleção "Jardim Oriental". Inspirada pelos serenos jardins, Sinesia combina elementos florais orientais com uma textura inovadora de plush aveludado, criando uma coleção que se destaca tanto na praia quanto à noite.

Maio Preto Sinesia Karol/divulgação

Enquanto o "Brazilian bikini" continua sendo uma assinatura da marca, a coleção "Jardim Oriental" introduz novas silhuetas para diversificar ainda mais o guarda-roupa. Karol traz o caftan de chifon, em uma interpretação moderna e elegante. Os maiôs são sofisticados, com recortes bem elaborados. A paleta de cores é composta por tons fortes e luminosos, como laranja e azul, e se complementa com os suaves "rosa blush" e off white, trazendo uma sensação de leveza e equilíbrio. Além dessas cores, que se destacam, a coleção tem peças em preto, caramelo, menta, milkshake, oceano e tangerina. As estampas exclusivas dão charme e originalidade a determinados looks.

Estampas Sinesia Karol/divulgação

A estilista trabalha com tecidos como lycra, seda e chifons. As peças apresentam técnicas artesanais como macramê, trançados, hotfix, drapeados e transparências. “Além de ser um símbolo universal de feminilidade, a linguagem das flores é fundamental para mim, assim como esta coleção. Gosto de jardinagem, é onde me encontro quando preciso me perder. Minha coleção, assim como meu jardim, é a mais bela obra-prima. A partir daí, minha inspiração floresce e me alegra e se torna realidade nas estampas exclusivas que crio”, diz a Sinesia Karol.

Floral Sinesia Karol/divulgação

Nascida em Minas Gerais e criada na cidade litorânea de Vitória (ES), Sinesia Karol se mudou em 1990 para os Estados Unidos, onde terminou sua graduação, recebendo um diploma com altas honras no Pine Manor College. Em janeiro de 2012, lançou sua marca de beachwear, da qual é fundadora e diretora-criativa.