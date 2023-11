A semana foi de celebração para o jornalismo com compromisso social. O jornal Estado de Minas conquistou - pela primeira vez para Minas Gerais - a categoria principal do Prêmio CNT de Jornalismo 2023, considerado um dos mais importantes do segmento no país. O EM foi o único veículo mineiro a se destacar na categoria principal com uma série de reportagens sobre a violência nas rodovias brasileiras, que mostrou as causas e as soluções para evitar as mortes no trânsito. A série foi publicada entre março e agosto deste ano e recebeu a maior nota da comissão julgadora entre reportagens de veículos de todo o país nas categorias Jornalismo Impresso, Áudio, Vídeo, Fotojornalismo, Meio Ambiente e Transporte e Comunicação Setorial.



O Prêmio CNT de Jornalismo é uma iniciativa da Confederação Nacional do Transporte (CNT), que desde 1989 premia os melhores trabalhos jornalísticos sobre temas relacionados ao transporte e ao meio ambiente. O prêmio é considerado um dos mais importantes e prestigiados do setor pela qualidade técnica justamente por sua relevância social e pela independência editorial das reportagens premiadas.

A série do EM fez um Raio-X das mortes no trânsito: onde mais acontecem, quais são as causas e como podem ser evitadas. De autoria dos repórteres Luiz Ribeiro e Mateus Parreiras, com participação dos repórteres fotográficos Edésio Ferreira e Leandro Couri, o trabalho mostrou uma abrangente radiografia dos riscos e da violência nas estradas brasileiras, apresentando causas e apontando caminhos para frear a carnificina nas rodovias, a partir de entrevistas com representantes de órgãos e entidades do setor e especialistas. Os repórteres do EM também percorreram centenas de quilômetros de estradas para documentar riscos enfrentados por motoristas e pedestres, e registraram emocionantes depoimentos de pessoas que perderam parentes e amigos nas tragédias ou de outras pessoas que convivem com o perigo do asfalto diariamente.

MISSÃO

O prêmio inédito foi merecidamente comemorado pela equipe do EM. O diretor de Redação do Estado de Minas, Carlos Marcelo, destaca o empenho dos profissionais envolvidos e o ineditismo da conquista. "Pela primeira vez na história de três décadas do concurso que o Grande Prêmio CNT é conquistado por um veículo de Minas Gerais. A premiação nos deixa especialmente felizes pelo reconhecimento de uma de nossas missões: a produção de grandes reportagens", enfatiza.



Para o repórter Luiz Ribeiro, a vitória reconhece o valor do bom jornalismo, "feito com dedicação e esforço por toda a equipe do EM". Ele foi finalista em outras seis edições do prêmio e destaca a resiliência que o profissional de jornalismo precisa ter na elaboração de uma grande reportagem. "Para mim, em especial, a premiação mostra também o resultado da persistência", acrescenta.

Por sua vez, o repórter Mateus Parreiras, finalista em duas outras edições, fala da importância social do bom jornalismo. "A conquista do Grande Prêmio CNT mostra o reconhecimento de nossos esforços em denunciar a grave situação do transporte rodoviário no Brasil. Conseguimos apontar quais são exatamente os trechos onde mais vidas se perdem no país. Que seja mais um vetor de prevenção, de ação do poder público e de conscientização".



O coordenador do Prêmio, Diego Gomes, elogia os vencedores e participantes e lembra que a iniciativa do concurso é "incentivar e prestigiar os trabalhos jornalísticos de qualidade e de excelência que lançam luz sobre os principais desafios e questões do transporte no Brasil". Mas destaca a singularidade da conquista do EM: "É muito importante para nós transcender o eixo Rio-São Paulo e mostrar que a premiação é acessível aos veículos de comunicação de todas as regiões do país. Trata-se de um prêmio que há três décadas tem sido chancela do bom jornalismo"."Minas Gerais tem a maior malha rodoviária do país, com grande importância para o setor de transportes. O fato de um tradicional veículo de comunicação mineiro, com o Estado de Minas, conquistar o Grande Prêmio CNT tem grande relevância pelo que o estado representa para o segmento no Brasil", completa.



AQUECIMENTO

BLACK FRIDAY

Quem disse que a Black Friday é só para as grandes marcas? As pequenas e médias empresas aprenderam rapidamente a recorrer às estratégias de antecipação de campanhas para vendas on-line. Levantamento da Nuvemshop mostra que os PMEs faturaram R$ 301 milhões em outubro deste ano, mês que antecede o evento. A pesquisa também mostra que 22% dos empreendedores programaram promoções para o mês todo de novembro, não apenas na semana ou no dia da Black Friday em si, o que otimiza o faturamento.

PROMOÇÕES AMPLIADAS

Ao todo, de acordo com a pesquisa "Aquecimento Black Friday", foram vendidos cerca de 5 milhões de itens. Além disso, o ticket médio foi de R$ 246. O resultado representa aumento de 26% em relação ao mesmo período do ano passado (R$ 238 milhões). O segmento de moda foi o líder das vendas em outubro, com faturamento de R$ 109 milhões. Na sequência aparece beleza com mais de R$ 25 milhões e acessórios, com R$ 19,5 milhões.

CELEBRAÇÃO NO BOTECAR

Os feriados de novembro e dezembro e as festas de fim de ano se tornaram estratégicos para calendário do Botecar 2023. Em sua sétima edição, o festival gastronômico de botecos da capital mineira, que segue até 30 de novembro, ganhou mais motivos para visitar e experimentar as delícias dos 37 bares participantes localizados em todas as regionais da cidade. O Botecar conta com promoção do Estado de Minas, TV Alterosa, Portal Uai e Revista Encontro.

RETOMADA

Esta edição é a primeira realizada após a capital conquistar o título de Cidade Criativa da Gastronomia, concedido pela Unesco. O Botecar é uma das iniciativas que destaca a importância da capital mineira na gastronomia. A iniciativa reforça o Programa Municipal de Turismo Gastronômico, que posiciona e qualifica Belo Horizonte e região como polo turístico gastronômico de relevância. Belo Horizonte agora integra a Rede Mundial de Cidades Criativas, um dos principais programas da Unesco na prática dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 e da Nova Agenda Urbana em nível local.

HOSPITAL SÃO LUCAS

Para comemorar o aniversário de 100 anos do São Lucas Hospital Particular e Convênios, além de celebrações e ações pelo Dia do Médico, foi lançado o livro "São Lucas, o Hospital: 100 anos de assistência à saúde", escrito pelo jornalista e escritor Manoel Hygino dos Santos. A publicação é um mergulho profundo na trajetória do São Lucas, desde a sua fundação em 1922 até o ano de 2022. O evento contou com a presença de gestores, funcionários e autoridades.