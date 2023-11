Isabela Teixeira da Costa

A empresária e estilista paulista Cris Barros fez o lançamento da sua coleção de alto verão 2024 intitulada Archives | Utopia da memória, junto da apresentação da sua cápsula CB Brazil Golf Tour, drop inspirado pelo universo do esporte de elite, com peças atemporais e versáteis capturando a essência do golfe por meio de uma releitura autoral e divertida.

Para marcar ainda mais este momento, a estilista inaugurou a nova casa-ateliê da label, localizada no Jardim Paulistano, em São Paulo. Fez uma apresentação em dois tableaux vivants com 36 modelos em uma interpretação singular e poética das peças statement do Verão 24, assim como das peças da cápsula Golf cenografadas em um campo de golfe recriado no rooftop da casa-ateliê.

As fotos da campanha da cápsula foram desenvolvidas com planos de fundo criados por inteligência artificial e clicadas durante a festa. Fiel ao seu foco sobre sustentabilidade, o projeto foi pensando também para reaproveitar a grama utilizada na cenografia do evento, que foi doada para Associação do Abrigo Nossa Senhora Rainha da Paz do Jardim Fim de Semana, que, desde 1988, desenvolve programas assistenciais, projetos culturais, educacionais, esportivos e de lazer a crianças e jovens, na zona sul de São Paulo.



Alfaiataria

A cápsula inspirada no golfe é composta por 20 peças, entre camisetas, calças, blazers, lenços, bolsas, sapatos, meias, saias, vestidos e boné, que são referência ao caráter lúdico e divertido da marca através de cortes de alfaiataria impecáveis e estampas gráficas florais aquareladas a mão no ateliê.

Em paralelo, o Alto Verão apresenta entrelaçados, plissados, bordados, com camadas e volumosos, vestidos em modelagens distintas que retomam algumas das peças mais emblemáticas na trajetória da estilista em uma cartela vibrante e terrosa. Destaque para o macacão, conjunto de camisa, top e shorts em estamparia floral, tops, calças e nova seleção beachwear, vista em maiôs e biquínis adornados com apliques dourados característicos do traço artesanal da estilista, além de novos acessórios, como mules, sandálias, colares e cintos, preenchidos pelo toque refinado e elegante em aplicações e bordados autorais.