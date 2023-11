Superação

Uma das dores mais profundas que podemos enfrentar na vida é a tristeza da perda de pessoas que nos são muito queridas. É um sentimento que nos envolve de forma avassaladora, trazendo uma sensação de vazio e um profundo desejo de ter aquela pessoa de volta ao nosso lado.

No entanto, em meio a essa tristeza, podemos encontrar algum consolo na fé de que nossos entes queridos estão nos braços de Deus. Acreditar que eles estão em um lugar de paz e felicidade eternas pode nos trazer algum alívio e conforto. Sabemos que Deus é amor e misericórdia, e que Ele acolhe aqueles que partiram com todo o Seu amor infinito.

Embora a saudade e a dor ainda estejam presentes em nossos corações, podemos encontrar forças para seguir em frente sabendo que as pessoas que partiram estão em um lugar melhor. Essa certeza nos dá a esperança de que um dia nos encontraremos novamente, em um reencontro cheio de amor e alegria.

Cada pessoa lida com a perda de forma única e o processo de cura pode levar tempo. É fundamental se permitir viver o luto, sentir todas as emoções que surgirem, seja tristeza, raiva, saudade etc, e buscar apoio em amigos, familiares e profissionais capacitados.

Conheci há algum tempo, uma pessoa que perdeu uma filha de 15 anos, repentinamente, anos atrás. Me surpreendeu essa notícia, porque a achei uma pessoa muito feliz. E ela me disse que tinha que escolher se sofreriam mal, ou se sofreria bem. Escolheu sofrer bem. Isso me marcou bastante, porque mostrou que não existe a menor possibilidade de uma vida sem sofrimento para uma mãe que perde um filho, mas que é possível sobreviver, bem. Foi uma lição de vida.

A fé em Deus nos ajuda a encontrar significado e propósito em meio à dor. Podemos buscar conforto nas palavras sagradas, na oração e na comunhão com outras pessoas que compartilham da mesma crença. Nessas horas difíceis, é importante lembrar que o Pai está ao nosso lado, nos fortalecendo e consolando. Ele é o nosso refúgio e nossa fortaleza, sempre pronto a nos amparar e nos guiar.



