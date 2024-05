crédito: No Ataque Internacional

Mbappé marca, mas campeão PSG perde em casa na Ligue 1; Lorient e Clermont são rebaixados (Mbappé acena para a torcida, que o ovaciona )

O Paris Saint-Germain recebeu o Toulouse neste domingo (12/5) e perdeu por 3 a 1 pela 33ª rodada do Campeonato Francês. O gol dos donos da casa foi marcado por Kylian Mbappé. Dallinga, Gboho e Magri fizeram para os visitantes.

A partida marcou o último jogo de Mbappé na casa do PSG, o Parque dos Príncipes.

A derrota pouco importou para o Paris Saint-Germain. Os parisienses já se consagraram campeões do torneio e estão com 70 pontos em 32 jogos. Já o Toulouse subiu para a 10ª posição, com 43 pontos em 33 partidas.

O próximo jogo do Paris é fora de casam contra o Nice, na próxima quarta (15), às 16h (de Brasília). Já o Toulouse recebe o Brest no domingo (19), às 16h.

O jogo

Aos oito minutos, o astro Mbappé começou os trabalhos. O atacante francês recebeu livre de marcação, driblou o goleiro e abriu o placar na sua despedida do Parque dos Príncipes. Porém, cinco minutos depois, o Toulouse empatou. O camisa 9 Dallinga tocou na saída do goleiro e igualou o confronto.

Aos 28 minutos do segundo tempo, Gboho acertou um belo chute no ângulo e virou o duelo para os visitantes. Por fim, aos 50 minutos da etapa final, Magri fez o terceiro e fechou o placar.

Olympique de Marselha x Lorient

O Olympique de Marselha recebeu o Lorient neste domingo e venceu por 3 a 1. Os gols dos donos da casa foram marcados por Aubameyang (duas vezes) e Gigot. Mendy diminuiu para os visitantes.

Com este resultado, o Lorient foi oficialmente rebaixado para a segunda divisão francesa, já que não conseguirá mais alcançar a primeira equipe fora da zona de rebaixamento, o Metz. O Marselha subiu para a oitava posição, com 47 pontos em 32 partidas.

Clermont x Lyon

Neste domingo, o Clermont recebeu o Lyon e perdeu por 1 a 0, pela Ligue 1. O único gol da partida foi marcada por Mangala.

Assim como o Lorient, o Clermont caiu para a segunda divisão. O Lyon ficou na sétima posição, com 50 pontos em 33 jogos.

Outros resultados

Nantes 1 x 2 Lille

Montpellier 0 x 2 Monaco

Rennes 1 x 1 Lens

Strasbourg 2 x 1 Metz

