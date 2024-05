Confusão nos bastidores! Jornal francês revela briga entre Mbappé e magnata do PSG (Mbappé vai deixar o Paris Saint-Germain para o Real Madrid )

Provável reforço do Real Madrid para a temporada de 2024/25, o craque Kylian Mbappé se envolveu em uma confusão nos bastidores do Paris Saint-Germain (PSG). É o que relata nesta semana o jornal francês Le Parisien.

De acordo com a publicação, Mbappé teve uma discussão acalorada com o magnata Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG.

“As paredes tremeram”, relatou uma fonte ao jornal.

A briga teria ocorrida em uma sala do Parque dos Príncipes momentos antes da partida do PSG contra o Toulouse. Esse jogo, inclusive, marcou a despedida de Mbappé do estádio, uma vez que as três partidas restantes da temporada serão fora de casa.

O Le Parisien reporta que o estopim da discussão foi um vídeo de despedida publicado por Mbappé. Na publicação, o atacante não agradece e sequer menciona o magnata do PSG. Essa situação teria irritado Nasser Al-Khelaifi.

“Isso foi visto como uma afronta por Al-Khelaifi, que há dois anos ofereceu a Mbappé o contrato mais lucrativo da história do futebol”, afirma o jornal francês.

Segundo o L’Equipe, Mbappée recebe 6 milhões de euros (aproximadamente R$ 32 milhões) por mês.

