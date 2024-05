A No Ataque Internacional 13/05/2024 16:25 compartilhe







SIGA NO Time de Segunda Divisão se classifica para torneio continental na Europa crédito: No Ataque Internacional Time de Segunda Divisão se classifica para torneio continental na Europa (Na Segunda Divisão nacional, Wisla Cracovia ganha Copa da Polônia) O Wisla Cracóvia conquistou a Copa da Polônia e garantiu a classificação para a próxima edição da Conference League. Clube tradicional no país e segundo maior campeão nacional, o Bia?a Gwiazda (‘Estrela Branca’, em português), como é conhecido, disputa a Segunda Divisão polonesa nesta temporada. Na final, o Wisla Cracóvia superou o Pogón Szczecin por 2 a 1 e levantou o troféu da Copa da Polônia pela quarta vez. O clube voltará a figurar em competições continentais após 12 temporadas. A última participação do time em torneios europeus foi na Champions League 2011/12, quando caiu ainda nas fases preliminares.

O Wisla Cracovia é o segundo maior campeão nacional ao lado de Rúch Chorzow e Górnik Zabrze, todos com 14 títulos, um a menos que o Legia Varsóvia.

Já na Copa da Polônia, o clube empatou com o Léch Póznan como terceiro no ranking histórico, com cinco troféus, atrás somente do Górnik Zabrze (seis títulos) e do Legia Varsóvia (20 títulos).

Título na Copa da Polônia e luta pelo acesso

Apesar da tradição do time no cenário nacional, o resultado no Estádio Nacional de Varsóvia surpreendeu, uma vez que a equipe disputa a Segunda Divisão. O Wisla Cracovia caiu na Ekstraklasa – nome dado à Primeira Divisão da Polônia – em 2021/22 ao ficar na 17ª – e penúltima – colocação.

O clube do Sul da Polônia não conseguiu uma das duas vagas diretas à elite na temporada passada e caiu na semifinal dos playoffs diante do Puszcza Niepolomice. Subiram, na ocasião, outros dois campeões da elite nacional: o Lodzki (dois títulos) e o Ruch Chórzow (14 títulos).

Na temporada 2023/24, a situação do Wisla no campeonato é ainda mais delicada. O tradicional clube polonês está na sétima posição, fora da zona de playoffs pelo acesso.

Após 32 rodadas e a dois jogos do fim da competição, a equipe soma 50 pontos e já não tem mais chances de título. O atual campeão da Copa da Polônia está 15 pontos atrás do líder Lechia Gdánsk e 12 pontos atrás do segundo colocado Arka Gdynia.

Os times entre a terceira e a sexta posição da Segunda Divisão se enfrentam nos playoffs pela última vaga para na elite. Já os três times de pior campanha são rebaixados.

