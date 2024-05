crédito: No Ataque Internacional

Premier League: time de ex-Cruzeiro é rebaixado à segunda divisão (Vitinho, ex-Cruzeiro, é titular do Burnley)

O Burnley é o segundo rebaixado na Premier League. A queda ocorreu neste sábado (11/5), na derrota por 2 a 1 para o Tottenham, em Londres, pela 37ª rodada.

Bruun Larsen abriu o placar para o Burnley, mas Pedro Porro e Micky van de Ven balançaram a rede para o Tottenham, que se mantém na quinta posição, com 63 pontos.

O lateral-direito Vitinho, revelado no Cruzeiro, é titular no Burnley. Ele disputou 31 partidas no Campeonato Inglês e deu uma assistência.

Vitinho jogou apenas uma vez na equipe principal da Raposa. Ele entrou no segundo tempo da derrota por 1 a 0 para o Atlético, em 19 de maio de 2018, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

No mês seguinte, o Cruzeiro vendeu Vitinho ao Cercle Brugge, da Bélgica, por R$ 10 milhões. Posteriormente, em julho de 2022, o atleta se transferiu para o Burnley.

Campanha do Burnley

Com 24 pontos em 37 jogos, o Burnley não pode mais alcançar o Nottingham Forest, primeiro fora da zona de rebaixamento (17º, com 29). A campanha é de cinco vitórias, nove empates e 23 derrotas.

Na última rodada da Premier League, Burnley e Nottingham se enfrentam no domingo (19/5), às 12h (de Brasília), no Turf Moor.

Bate-volta na Inglaterra

Treinado pelo ex-zagueiro Vincent Kompany, o Burnley havia subido em 2022/23 como campeão da EFL Championship (101 pontos). O Sheffield United, segundo colocado, também conquistou a promoção direta ao contabilizar 91 pontos.

Coincidentemente, os dois clubes vão retornar à segunda divisão do Campeonato Inglês – o Sheffield é o lanterna da Premier League, com apenas 16 pontos.

Luton Town também pode cair

O Luton Town, que ascendeu em 2022/23 ao vencer o playoff, é o 18º colocado na classificação, com 26 pontos. A equipe se complicou ao perder por 3 a 1 para o West Ham e não depende somente de si para seguir na elite inglesa.

