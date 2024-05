crédito: No Ataque Internacional

Campeão mundial com a Espanha conduz time italiano ao acesso; veja campanha

Cesc Fàbregas, campeão da Copa do Mundo com a Espanha em 2010, realizou feito histórico. Apesar de não ter a permissão oficial da União das Federações Europeias de Futebol (Uefa) para ser treinador, ele conduziu o Como à Primeira Divisão do Campeonato Espanhol após 21 anos.

Nesta sexta-feira (10/5), o Como empatou com o Cosenza Calcio por 1 a 1 no Estádio Giuseppe Sinigaglia. O clube de Fàbregas somou um ponto e chegou aos 73, encerrando o torneio em segundo. Ao longo da temporada, venceu 21 partidas, empatou 13 e perdeu quatro.

O Venezia, que também estava na briga pela posição, perdeu para o Spezia por 2 a 1 no Estádio Alberto Picco e, com 70 tentos, permaneceu em terceiro.

Além do Como, o Parma disputará a elite do futebol italiano na próxima temporada. O time garantiu a vaga ao terminar a Segunda Divisão na liderança, com 76 pontos – 21 triunfos, 10 empates e sete tropeços.

Fàbregas no Como

Fàbregas chegou ao Como na temporada 2022/23. Ele disputou 17 partidas e se aposentou. Para manter a forma física, seguiu treinando com a equipe sub-19 do Como.

Pouco tempo depois de pendurar as chuteiras, Fàbregas assumiu o cargo de treinador do time principal e substituiu o demitido Moreno Longo.

Mas havia um grande problema. Fàbregas não tinha a licença de treinador. Portanto, era proibido de assumir o cargo. Acionada, a Federação Italiana de Futebol (FIGC) concedeu uma permissão para que o ex-meio-campista ficasse na função ao longo de um mês.

Rapidamente, o Como começou a jogar bem e a entender as ideias de Fàbregas. Um mês depois, porém, a licença se encerrou. E agora? Como “demitir” um técnico que estava indo tão bem?

A diretoria do Como, então, resolveu contratar o técnico Osian Roberts, devidamente licenciado, para assumir oficialmente o cargo. É ele quem assina as súmulas e está registrado como treinador do time. Porém, na prática, quem comanda o elenco é Fàbregas.

Além de técnico, o ex-jogador é um dos acionistas do clube ao lado do também ex-jogador francês Thierry Henry, campeão do mundo em 1998.

