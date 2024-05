crédito: No Ataque Internacional

EFL Championship: onde assistir, datas e horários dos playoffs de acesso à Premier League (Leeds x Norwich e Southampton x West Bromwich são os confrontos dos playoffs da EFL Championship)

Além de Leicester City e Ipswich Town, a EFL Championship definirá o terceiro promovido à Premier League. Leeds United, Southampton, West Bromwich e Norwich estão na disputa dos playoffs de acesso para a primeira divisão do Campeonato Inglês.

Os clubes terminaram a EFL em terceiro, quarto, quinto e sexto lugares. Assim, haverá confrontos de ida e volta em uma espécie de semifinal. Os classificados avançam à decisão, a ser realizada em partida única no Estádio de Wembley, em Londres, no dia 26 de maio. Somente o ganhador do confronto final se junta a Leicester e Ipswich na Premier League.

Playoffs da EFL Championship

Jogos de ida

Norwich City x Leeds United – 12/5 (domingo), às 8h

West Bromwich x Southampton – 12/5 (domingo), às 10h15

Jogos de volta

Leeds United x Norwich City – 16/5 (quinta-feira), às 16h

Southampton x West Bromwich – 17/5 (sexta-feira), às 16h

Onde assistir aos jogos?

O Star+, serviço de streaming da ESPN, vai transmitir as partidas dos playoffs da EFL Championship no Brasil.

Campanhas dos clubes

A temporada normal da EFL Championship contou com 46 rodadas. Veja abaixo a campanha de cada clube participante do playoff.

Leeds United – 90 pontos (27 vitórias, nove empates e 10 derrotas)

Southampton – 87 pontos (26 vitórias, nove empates e 11 derrotas)

West Bromwich – 75 pontos (21 vitórias, 12 empates e 13 derrotas)

Norwich – 73 pontos – (21 vitórias, 10 empates e 15 derrotas)

Histórico dos participantes

Leeds United – dos times que vão jogar a repescagem do acesso em 2023/24, é o que detém as maiores conquistas. São três títulos do Campeonato Inglês, quatro da Segunda Divisão, um da Copa da Inglaterra e um da Copa da Liga. O clube ainda se sagrou duas vezes campeão da Taça das Cidades com Feiras, torneio precusor da Europa League.

Southampton – tem como principal troféu a Copa da Inglaterra de 1975/76. A equipe pela qual jogou Charles Miller, considerado o “pai do futebol” no Brasil no fim do século 19, também venceu por duas vezes a Terceira Divisão Inglesa. Na elite do país, o melhor resultado foi a segunda posição em 1983/84, abaixo do campeão Liverpool.

West Bromwich – fez sucesso no início do século 20, quando ganhou o Campeonato Inglês em 1919/20 e terminou em segundo lugar em 1924/25 (houve adiante mais um vice-campeonato, em 1953/54). O clube também tem seis Copas da Inglaterra, uma Copa da Liga e três edições da Segunda Divisão.

Norwich – dos cinco títulos na Segunda Divisão, dois foram na ‘era’ EFL Championship. Em torneios eliminatórios, o clube ganhou a Copa da Liga em 1961/62 e 1984/85. Na elite, o melhor resultado é o 3º lugar em 1992/93, marcado pelo início da Premier League. Com 72 pontos, o time ficou abaixo do campeão Manchester United (84) e do vice Aston Villa (74).

Leia também: Veja os clubes promovidos à Premier League, os playoffs e os rebaixados à League One

A notícia EFL Championship: onde assistir, datas e horários dos playoffs de acesso à Premier League foi publicada primeiro no No Ataque por Rafael Arruda.