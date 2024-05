Superstição de torcedor funciona mais uma vez em classificação do Real à final da Champions (Torcedor repetiu superstição e comemorou classificação do Real Madrid do lado de fora do Bernabéu)

Com virada sobre o Bayern nos minutos finais, o Real Madrid avançou à final da Liga dos Campeões. A dramática vitória merengue teve a ‘ajuda’ de um torcedor supersticioso, que decidiu deixar o Santiago Bernabéu antes do término da partida.

Dolado de fora do Bernabéu, o canal espanhol El Chiringuito TV entrevistou o torcedor, que explicou a superstição de deixar o jogo nos minutos decisivos.

“Falei com a minha mulher que sou supersticioso. No dia do Manchester City, nas semifinais de 2022, saí do Bernabéu, e foram dois gols seguidos nos minutos finais”, comentou o madridista, citando a virada por 3 a 2 que levou o Real à final da Champions daquele ano.

Durante a entrevista, o torcedor foi à loucura com o segundo gol marcado por Joselu, que sacramentou a virada do Real Madrid por 2 a 1 sobre os alemães.

“O Madrid me deve uma ida à final. Não me julguem. Muitas vezes não entro por causa disso”, concluiu.

Real Madrid na final da Champions League

O Real Madrid venceu Bayern por 2 a 1, de virada, pela partida de volta da semifinal da Champions League, no Santiago Bernabéu, e se classificou para a final da competição. O time espanhol venceu o confronto pelo placar agregado de 4 a 3.

Na busca pelo 15º título, que ampliaria a vantagem do time como maior campeão da história do torneio, o Real já sabe qual será o adversário na decisão da Liga dos Campeões: o Borussia Dortmund, da Alemanha, que eliminou o Paris Saint-Germain nessa terça-feira (7/5). O embate será no dia 1º de junho, no estádio de Wembley, em Londres, capital da Inglaterra.

