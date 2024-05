crédito: No Ataque Internacional

Ex-zagueiro do Atlético interage em postagem misteriosa de Daniel Alves

Uma postagem misteriosa de Daniel Alves repercute nas redes sociais. Nessa segunda-feira (6/5), ele publicou no Instagram uma foto segurando duas folhas em formato de coração, sem qualquer legenda. Milhares de pessoas curtiram a imagem. Entre elas, um ex-zagueiro do Atlético.

Campeão brasileiro pelo Galo em 2021, Nathan Silva, hoje no Pumas, do México, é o ex-zagueiro do Atlético que interagiu na rede social ao ver a imagem de Daniel Alves.

Curiosamente, os dois fizeram aniversário nessa segunda. Nathan Silva completou 27 anos e Daniel Alves 41. Os atletas, inclusive, defenderam o Pumas na mesma temporada (2022/23).

Postagem misteriosa

De acordo com o site espanhol tikitakas, os corações na imagem representam Daniel Alves e a modelo Joana Sanz, que segue casada com o ex-jogador do Barcelona e da Seleção Brasileira.

Daniel Alves comemorou o aniversário fora da prisão. Ele está em liberdade supervisionada até que a sentença seja definitiva. Ele foi condenado a quatro anos e meio de prisão pelo crime de agressão sexual. O caso ocorreu na noite de 30 de dezembro de 2022 no banheiro da área reservada da boate Sutton, em Barcelona.

