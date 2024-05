Zagueiro campeão português jogou no Cruzeiro e foi dispensado da base do Atlético

Zagueiro campeão português jogou no Cruzeiro e foi dispensado da base do Atlético (Rafael Pontelo foi dispensado na base do Atlético e jogou no Cruzeiro)

Rafael Pontelo foi campeão português nesse domingo (5/5). O zagueiro nascido em Minas Gerais tem 21 anos e participou de um jogo na campanha do 20º título nacional do Sporting. Em sua formação, ele jogou na base do Cruzeiro e foi dispensado no Atlético.

Mineiro de Sete Lagoas, Rafael chegou aos Leões em janeiro, após se destacar pelo modesto Leixões, time que está na segunda divisão do Campeonato Português.

Rafael assinou contrato com o Sporting até 2028. O vínculo é protegido por multa rescisória de 45 milhões de euros (cerca de R$ 246 milhões).

Passagem de Pontelo pelo Cruzeiro

Após se destacar na base da Ponte Preta entre 2019 e 2021, Pontelo foi emprestado para o Real Valladolid, clube gerido por Ronaldo Fenômeno, em 2022. Ele fez alguns jogos pela equipe B do time espanhol, mas não conseguiu se adaptar e foi emprestado à Raposa meses depois.

Pelo time mineiro, atuou pela equipe sub-20, mas não teve tanto espaço. No total, entre agosto de 2022 e julho de 2023, ele disputou 17 jogos na base celeste: nove pelo Mineiro da categoria (2022), competição que o Cruzeiro se sagrou campeão, dois pela Copa do Brasil (2022) e seis pela Copinha (2023).

Na Raposa, Rafael era conhecido como ‘Rafael Silva’, nome composto que foi adotado por ele até o acerto com o Sporting. Assim que chegou no gigante português, anunciou que passaria a se chamar ‘Rafael Pontelo’.

Zagueiro foi dispensado pelo Atlético

Aos 15 anos, Pontelo fez testes no Atlético para integrar as categorias de base do clube mineiro.

Na ocasião, contudo, o defensor foi dispensado – a comissão considerou que ele não tinha o físico necessário para um jogador da posição. Ele era como magro e “franzino” pelos avaliadores.

A notícia Zagueiro campeão português jogou no Cruzeiro e foi dispensado da base do Atlético foi publicada primeiro no No Ataque por Rafael Cyrne.