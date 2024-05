Liverpool x Tottenham: onde assistir, horário e escalações pelo Campeonato Inglês (Liverpool ainda sonha com título do Campeonato Inglês)

Liverpool e Tottenham se encontram neste domingo (5/5), às 12h30, no Anfield, pela 36ª rodada do Campeonato Inglês. Veja onde assistir, prováveis escalações e mais informações.

Em terceiro lugar, com 75 pontos – 22 vitórias, nove empates e quatro derrotas -, o Liverpool ainda sonha com a taça da competição. No entanto, não depende apenas de si. Além de vencer as partidas restantes, precisa contar com tropeços de Arsenal e Manchester City, primeiro e segundo colocados, respectivamente.

Em quinto, com 60 tentos, o Tottenham briga por vaga na Liga dos Campeões. Mas depende, também, do desempenho de outras equipes. A atual posição dá vaga na Liga Europa.

Liverpool x Tottenham: onde assistir

Na TV fechada, a ESPN transmite o confronto entre Liverpool e Tottenham. No streaming, o Star+ exibe a partida.

Liverpool x Tottenham: prováveis escalações

Liverpool: Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk e Robertson; Szoboszlai, Endo, Mac Allister; Luis Díaz, Mohamed Salah e Darwin Núñez.

Técnico: Jurgen Klopp.

Tottenham: Vicario; Pedro Porro, Romero, Van de Ven, Emerson; Sarr, Bissouma; Kulusevski, Johnson, Son; Richarlison.

Técnico: Ange Postecoglou.

