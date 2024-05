Real Madrid conta com derrota do Barça para o Girona e é campeão espanhol

Real Madrid conta com derrota do Barça para o Girona e é campeão espanhol (Jogadores do Real Madrid comemoram gol contra o Cádiz)

O Real Madrid é campeão do Campeonato Espanhol pela 36ª vez na história! Neste sábado (4/5), o time comandado pelo técnico Carlo Ancelotti venceu e contou com um tropeço do arquirrival Barcelona para celebrar o título com quatro rodadas de antecedência.

Pela manhã (horário de Brasília), o Real goleou o Cádiz por 3 a 0, no Santiago Bernabéu, em Madri. Brahim Díaz, Jude Bellingham e Joselu marcaram os gols para a equipe da capital. Após a partida, os jogadores “anteciparam” a iminente festa pela conquista.

Mas ainda faltava concretizar matematicamente o título. Para isso, o Real Madrid precisava que o Barcelona empatasse ou perdesse para o Girona horas depois. E foi justamente o que aconteceu.

No Montilivi, os donos da casa aplicaram um 4 a 2 sobre o Barça, reassumiram a segunda colocação e garantiram o troféu do Real Madrid.

Situação do Campeonato Espanhol

O Real Madrid soma 87 pontos no Espanhol. A campanha é de 27 vitórias, seis empates e apenas uma derrota.

Em seguida, aparece o Girona, com 74. A surpreendente equipe tem 23 vitórias, cinco empates e seis derrotas. O Barcelona, agora, é o terceiro, com 73 pontos (22 vitórias, sete empates e cinco derrotas).

Ranking de títulos do Campeonato Espanhol

Real Madrid – 36 títulos Barcelona – 27 títulos Atlético de Madrid – 11 títulos Athletic Bilbao – 8 títulos Valencia – 6 títulos Real Sociedad – 2 títulos Deportivo La Coruña – 1 título Sevilla – 1 título Betis – 1 título

A notícia Real Madrid conta com derrota do Barça para o Girona e é campeão espanhol foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque.