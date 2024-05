crédito: No Ataque Internacional

Ex-clube de Matheus Pereira, do Cruzeiro, disputará playoff de acesso à Premier League

Neste sábado (4/5), a EFL Championship, segunda divisão do Campeonato Inglês, definiu os times que irão disputar o playoff do acesso em busca de uma vaga na elite da Premier League. Ao todo, quatro equipes disputarão o acesso.

Uma delas foi a casa de Matheus Pereira, jogador do Cruzeiro, por duas temporadas, o West Bromwich. O ex-clube do meia celeste venceu o Preston por 3 a 0, neste sábado, e terminou o campeonato em quinto lugar.

Com isso, enfrenta o Southampton no playoff, em partidas de ida e volta. O primeiro jogo será no próximo domingo (12/5), às 10h15. A vaga para a final será definida na sexta-feira (17/5), às 16h.

A outra semifinal do playoff será entre Leed United e Norwich. A decisão pelo acesso será disputada entre os vencedores de cada confronto no Estádio de Wembley, em Londres.

Leicester e Ipswich Town já estão classificados à elite do Inglês. Os rebaixados também já foram decididos: Birmingham, Huddersfield Town e Rotherham.

Matheus Pereira no West Bromwich

Matheus Pereira defendeu o West Bromwich por duas temporads. Por lá, colecionou 77 partidas, 20 gols e 27 assistências.

