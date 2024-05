Artilheiro na Inglaterra salvou clube do rebaixamento ao brilhar contra campeão (Blackburn contou com atuação decisiva de Sammie Szmodics para permanecer na EFL Championship)

Sammie Szmodics, do Blackburn Rovers, terminou a Segunda Divisão do Campeonato Inglês como artilheiro, com 27 gols em 44 jogos. O meia foi fundamental para a permanência da equipe na EFL Championship ao marcar duas vezes na vitória por 2 a 0 sobre o campeão Leicester City. As equipes se enfrentaram neste sábado (4/5), no King Power Stadium.

Se o jogo era de festa para o Leicester, vencedor da Segunda Divisão com uma rodada de antecedência, o Blackburn necessitava do triunfo para não cair à League One (Terceira Divisão) sem depender de outros resultados. Assim, brilhou a estrela de Szmodics, que balançou a rede aos 22 e 48 minutos do segundo tempo em lances de contra-ataque.

No primeiro gol, Sammie protegeu a bola após chutão da defesa, acelerou pela ponta esquerda e deu leve toque na bola na saída do goleiro Hermansen. No segundo, o camisa 8 recebeu passe em profundidade ainda na defesa, rompeu a divisória do meio-campo e driblou o arqueiro do Leicester antes de levar a redonda para a grande área e concluir rasteiro para o fundo da meta.

Assista aos gols de Leicester 0x2 Blackburn

Carreira de Sammie Szmodics

Nascido em Colchester, no Reino Unido, Sammie Szmodics, de 28 anos, optou por defender a Seleção Irlandesa, para a qual foi convocado pela primeira vez em 2024. O meia começou a carreira no Colchester e também passou por Braintree Town, Bristol City e Peterborough United.

Szmodics foi contratado pelo Blackburn por 2 milhões de libras (R$ 12,7 milhões), em agosto de 2022. Na primeira temporada, disputou 41 jogos, marcou sete gols e deu três assistências por EFL Championship, Copa da Inglaterra e Copa da Liga.

Na segunda época pelo Blackburn Rovers, Sammie disparou a fazer gols. Além dos 27 na Segunda Divisão Inglesa, o meia anotou seis na Copa da Inglaterra, totalizando 33 em 2023/2024. A ótima performance fez o atleta entrar no radar de clubes como Brentford, Fulham, Luton e Celtic (Escócia).

