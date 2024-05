crédito: No Ataque Internacional

EFL Championship: veja os promovidos à Premier League e os rebaixados à League One

A EFL Championship, segunda divisão do Campeonato Inglês, definiu neste sábado (4/5) os clubes promovidos diretamente à Premier League, os que vão disputar o playoff do acesso e os rebaixados à League One (terceira divisão).

Clubes promovidos

O Leicester retornou à elite inglesa como campeão da Premier League. Contudo, o Blackburn Rovers “carimbou a faixa” ao ganhar o duelo no King Power Stadium, em Leicester, por 2 a 0.

O irlandês Sammie Szmodics, artilheiro da EFL, chegou a 27 gols ao marcar duas vezes neste sábado. O resultado foi fundamental para o Blackburn escapar do rebaixamento à Terceira Divisão – terminou em 19º, com 53 pontos.

A campanha do Leicester na EFL Championship foi de 97 pontos, com 31 vitórias, quatro empates e 11 derrotas. O time marcou 89 gols e sofreu 41.

O outro clube que sobe diretamente à elite do Campeonato Inglês é o Ipswich Town, campeão da Liga Europa (antiga Taça da Uefa) em 1980/1981. A confirmação veio com vitória sobre o Huddersfield por 2 a 0, em Portman Road, gols de Wesley Burns e Omari Hutchinson.

O Ipswich finalizou a Segunda Divisão Inglesa com 96 pontos – 28 vitórias, 12 empates e seis derrotas.

Playoff

O terceiro time a subir para a Premier League será conhecido pelo playoff. Leeds United, Southampton, West Bromwich e Norwich terminaram em terceiro, quarto, quinto e sexto lugares na EFL Championship.

Assim, os confrontos da repescagem são Leeds United x Norwich e Southampton x West Bromich. Nas semifinais, as equipes se enfrentam em partidas de ida e volta. Já a decisão ocorre em jogo único no Estádio de Wembley, em Londres.

Rebaixados à Terceira Divisão

As equipes rebaixadas à terceira divisão são Birmingham, Huddersfield Town e Rotherham.

Classificação da EFL Championship

Leicester City (campeão) – 97 pontos Ipswich Town (promovido) – 96 pontos Leeds United (playoff) – 90 pontos Southampton (playoff) – 87 pontos West Bromwich (playoff) – 75 pontos Norwich (playoff) – 73 pontos Hull City – 70 pontos Middlesbrough – 69 pontos Coventry – 64 pontos Preston – 63 pontos Bristol City – 62 pontos Cardiff – 62 pontos Millwall – 59 pontos Swansea City – 57 pontos Watford – 56 pontos Sunderland – 56 pontos Stoke City – 56 pontos Queens Park Rangers – 56 pontos Blackburn Rovers – 53 pontos Sheffield Wednesday – 53 pontos Plymouth Argyle – 51 pontos Birmingham (rebaixado) – 50 pontos Huddersfield Town (rebaixado) – 45 pontos Rotherham (rebaixado) – 27 pontos

