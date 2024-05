crédito: No Ataque Internacional

Torneio que dá vaga na Libertadores teve jogo em ilha que inspirou livro (Santiago Wanderers ganhou da seleção de Juan Fernández por 2 a 1)

A Copa Chile 2024, torneio que dá vaga na Copa Libertadores de 2025, começou no fim de abril. E a rodada de abertura ocorreu em um lugar bastante inusitado. O Santiago Wanderers, da Segunda Divisão Chilena, enfrentou a seleção do arquipélago de Juan Fernández, a 700 quilômetros do continente.

A partida ocorreu na ilha originalmente batizada de Santa Cecilia, mas que recebeu o nome de Robinson Crusoe por ter inspirado o romance homônimo do escritor britânico Daniel Defoe, que viveu entre os anos de 1660 e 1731.

O livro é uma autobiografia fictícia do personagem Robinson Crusoe, um náufrago que passou 28 anos em uma ilha próxima a Trinidad e Tobago.

A história teria sido inspirada no marinheiro escocês Alexander Selkirk (1676-1721), que permaneceu por quatro anos em Santa Cecilia até ser resgatado. Em 1966, o governo do Chile renomeou o local para Ilha Robinson Crusoe.

Juan Fernández x Santiago Wanderers

Formada por futebolistas amadores, a seleção de Juan Fernández (nome em homenagem ao capitão espanhol que descobriu a ilha) deu bastante trabalho ao Santiago Wanderers. O clube profissional ganhou por 2 a 1, gols de Cristóbal Ponce e Joaquín Pereyra.

Seleção de Juan Fernández e Santiago Wanderers se enfrentaram na Copa Chile 2024 (foto: Campeonato Chileno/Divulgação)

Por causa da complicada logística, o Wanderers enviou apenas sete jogadores do time principal, que viajaram de navio até Juan Fernández por seis dias (ida e volta). Já o técnico Francisco Palladino desembarcou de avião pouco antes de a bola rolar.

Um dos atletas que estiveram em campo pelo Santiago Wanderers é o meia argentino Marcelo Cañete, que jogou no Brasil por São Paulo, Portuguesa, São Bernardo, Náutico e CRB. Ele está na segunda temporada pelo clube chileno.

Por sua vez, o Juan Fernández tem como treinador Jorge Garcés, de 69 anos, antigo meio-campista da Universidad Católica e do Rayo Vallecano (Espanha). Ele dirigiu a Seleção do Chile em três jogos nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2002, além de passagens importantes pelos clubes Cobreloa, Everton, O’Higgins e o próprio Santiago Wanderers.

Próxima fase da Copa Chile 2024

Classificado, o Wanderers enfrentará o Concón National, da Terceira Divisão Chilena, na segunda rodada da Copa Chile. O torneio conta com 65 participantes – 62 de cinco divisões nacionais e três convidados. O campeão disputará a Copa Libertadores em 2025.

