Cruzeiro orienta torcida acerca de estorno de ingresso para jogo contra Internacional

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) adiou a partida entre Cruzeiro e Internacional, no Mineirão, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira (3/5), a Raposa orientou os torcedores acerca do estorno dos ingressos comprados para o confronto.

O clube publicou que todos os torcedores serão reembolsados automaticamente na próxima terça-feira (7/8), pelo Futebolcard, portal de venda de ingressos.

Caso queira receber o valor antes, o torcedor precisa acessar ao site, fazer o login e, na aba “meus pedidos”, solicitar o cancelamento.

Atenção, Nação Azul: o estorno dos ingressos para o jogo adiado entre Cruzeiro e Internacional será feito automaticamente para todos os que fizeram a compra, no dia 7/5 (terça-feira), pela Futebolcard.



O torcedor que desejar solicitar o cancelamento antes deste prazo deverá acessar o site, fazer o login e, na aba "meus pedidos", solicitar o cancelamento.

Cruzeiro x Internacional

Cruzeiro e Internacional se enfrentariam neste sábado, a partir das 21h, no Mineirão, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A CBF ainda não definiu a nova data para o duelo.

A entidade adiou todas as partidas no Rio Grande do Sul e/ou que envolvem as equipes do estado.

