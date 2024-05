Jogadores contra-atacam e arremessam sinalizadores na torcida do próprio time; vídeo (Jogadores do Troyes arremessaram sinalizadores de volta para a torcida)

Uma cena lamentável tomou conta do Stade de L’Aube, na França, nesta quinta-feira (3/5). Irritados, jogadores do Troyes contra-atacaram e arremessaram sinalizadores em direção à torcida do próprio time durante o empate por 1 a 1 com o Valenciennes.

A partida vale pela 36ª – e antepenúltima – rodada da Ligue 2, a Segunda Divisão da França. O resultado estava encaminhando o rebaixamento do Troyes, que ocupa a 17ª colocação da competição nacional. Veja no vídeo abaixo:

Fin de match catastrophique pour le football…#Ligue2BKT pic.twitter.com/MqJNCNPkmm — Prime Video Sport France (@PVSportFR) May 3, 2024

As imagens de transmissão do Prime Video, serviço de streaming que transmite a competição, flagraram toda a confusão.

Entenda a confusão

O Troyes precisava de uma vitória a qualquer custo para seguir vivo na luta contra a queda à Terceira Divisão francesa. Do outro lado, estava o Valenciennes, último colocado, já rebaixado e sem nenhuma pretensão no campeonato.

Com o apoio da torcida, o Troyes abriu o placar com um gol de Simon Elisor, aos nove minutos do primeiro tempo. Tudo parecia ir bem quando, aos 15 da etapa final, Nick Venema empatou para os visitantes.

Aos poucos, o clima no estádio piorou. Quando o relógio ultrapassou os 40 minutos do segundo tempo – e o Troyes não conseguia o gol de desempate -, torcedores ligaram e arremessaram sinalizadores na direção do gramado.

Com o jogo paralisado, alguns jogadores caminharam na direção contrária da confusão. Outros, contudo, decidiram reagir. Foi quando atletas do Troyes pegaram sinalizadores do gramado e atiraram contra a própria torcida, em contra-ataque.

Diante das cenas, a arbitragem suspendeu o jogo antes de o relógio apontar 45 minutos do segundo tempo.

Troyes é time de ex-Atlético

Curiosamente, o Troyes detém os direitos econômicos de um ex-jogador do Atlético. O atacante Savinho, de 20 anos, está formalmente ligado ao clube, “braço” do Grupo City na França.

O garoto, porém, não atua pelo Troyes. Ele está emprestado e é um dos destaques do surpreendente Girona, terceiro colocado do Campeonato Espanhol. Com as boas atuações, Savinho foi convocado à Seleção Brasileira e desperta o interesse de gigantes do futebol europeu.

