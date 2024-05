Técnico é sincero avaliar chances de título na Premier League: ‘Estamos muito longe’ (Ange Postecoglou, técnico do Tottenham)

O técnico Ange Postecoglou, que comanda o Tottenham, foi sincero ao avaliar as chances de título na Premier League na temporada 2024/2025. Ele afirmou que o clube está “muito longe” de brigar para ser campeão .

“Acabei de dizer que estamos muito longe, mas isso não significa que não possamos competir no próximo ano”.

“Em termos de equipe que eu quero que sejamos, estamos bem longe. Mas não descarto o fato de que temos que ser competitivos e lutar pelo sucesso em todos os anos”. Ange Postecoglou, técnico do Tottenham

O Tottenham é o quinto colocado na Premier League 2023/2024, com 60 pontos em 34 jogos. A campanha é de 18 vitórias, seis empates e 10 derrotas. O time enfrenta o Liverpool no domingo, às 12h30, em Anfield.

O líder do Campeonato Inglês é o Arsenal, com 80 pontos, seguido por Manchester City, 79 (e um jogo a menos), e Liverpool, 75. Apesar da grande distância do topo, Postecoglou considera que o Tottenham cumpriu um bom papel em 2023/2024.

“Não vou jogar fora ou considerar nenhum ano como apenas um ano de construção. Todo ano é ano de construção para chegar onde queremos, mas também é uma oportunidade para termos sucesso como foi este ano. Faltou pouco”.

Títulos do Tottenham

O Tottenham conquistou o Campeonato Inglês em duas ocasiões: 1950/1951 e 1960/1961. O clube também é detentor de dois troféus da Liga Europa, oito da Copa da Inglaterra e quatro da Copa da Liga Inglesa.

Os últimos anos, porém, representaram frustração para os torcedores dos Spurs, que ficaram com o grito de “campeão” entalado na garganta. O Tottenham terminou a Premier League de 2016/2017 e a Liga dos Campeões da Europa de 2018/2019 como vice.

A sina de “deixar escapar” os títulos fez com que Harry Kane se despedisse do clube sem nenhuma taça. O centroavante que atua no Bayern de Munique é o maior artilheiro da história do Tottenham, com 280 gols em 435 jogos.

A última vez do Tottenham no lugar mais alto do pódio foi na Copa da Liga Inglesa 2007/2008, quando venceu o Chelsea por 2 a 1 na decisão.

