crédito: No Ataque Internacional

Boxeador é suspeito de quebrar mandíbula de jogador da MLS em briga de bar (Pugilista profissional Quashawn Toler teria agredido o jogador de futebol Aaron Boupendza)

O boxeador estadunidense Quashawn Toler é suspeito de agredir e quebrar a mandíbula do atacante gabonês Aaron Boupendza, que joga pelo FC Cincinnati, time que disputa a Major League Soccer (MLS), principal liga de futebol masculino dos Estados Unidos, durante briga em um bar na cidade de Cincinatti, na madrugada dessa seguda-feira (29/4).

O pugilista profissional foi acusado de ser o autor da agressão por testemunha que estava presente no local, de acordo com relatório da polícia ao qual o site The Athletic teve acesso.

Boupendza passou por cirurgia nessa terça-feira (30/4) para corrigir a mandíbula quebrada. O clube anunciou o procedimento, disse que ele havia sofrido uma “lesão fora do campo” e informou que o jogador desfalcará a equipe por período entre seis e outo semanas.

Fontes de dentro do FC Cincinatti afirmaram – de forma anônima, já que não podem comentar publicamente sobre o que aconteceu – ao The Athletic que o clube vê o atleta como vítima na situação. A instituição não fez nenhum tipo de posicionamento oficial sobre o assunto.

Terceiro incidente em menos de um ano

O atacante de 27 anos foi contratado pelo FC Cincinatti em junho do ano passado. Para tirá-lo do Al-Shabab, da Arábia Saudita, foi preciso desembolsar US$ 7 milhões (mais de R$ 34 milhões, na cotação da época).

Desde que chegou ao time estadunidense, Boupendza esteve envolvido em três incidentes diferentes. Em outubro de 2023, foi afastado por razões disciplinares. Menos de um mês depois, foi expulso da concentração da Seleção Gabonesa e mandado de volta para casa também por motivos disciplinares. Agora, se envolveu em briga de bar e terminou com a mandíbula quebrada.

Embora o clube o veja como vítima nesse último caso, a paciêcia com o atleta está se esgotando. Antes mesmo do indicente desta semana, o FC Cincinnati já estava considerando colocá-lo na lista de jogadores negociáveis – é o que fontes ligadas à instituição reportaram ao The Athletic.

Boupendza no FC Cincinnati

O gabonês começou bem no time estadunidense. Ele chegou ao clube na segunda metade da temporada 2023 e logo tornou-se destaque, marcando o gol que deu ao FC Cincinnati o primeiro título do Supporters’Shield – troféu dado à equipe que fez a melhor temporada regular da MLS.

Neste ano, contudo, Boupendza caiu de nível e perdeu a titularidade – foi colocado no banco de reservas nos últimos dois jogos. O time venceu as duas partidas.

No total, o atacante marcou nove gols e deu três assistências em 31 partidas disputadas pelo FC Cincinnati.

Quem é Quashawn Toler?

Morador de Cincinnati, o boxeador estadunidense Quashawn Toler tem 32 anos e luta na categoria Light Welterweight (64kg).

Os números dele na carreira são impressionantes: venceu 17 e perdeu apenas duas das 19 lutas que disputou. Em 12 das 17 (70%), venceu por nocautear o adversário.

