Esposa de ex-Palmeiras nega ter batido Ferrari de mais de R$ 1 milhão

A esposa do atacante luso-brasileiro Dyego Sousa, que jogou nas categorias de base do Palmeiras e hoje atua pelo Alcorcón, time da segunda divisão do Campeonato Espanhol, negou ter batido Ferrari avaliada em mais de R$ 1 milhão contra grandes metálicas de rua de Madri, capital da Espanha, nessa quarta-feira (1º/5).

O jornal El Mundo divulgou nessa quarta que a brasileira de 40 anos, que não teve o nome revelado, sofreu acidente enquanto conduzia carro de luxo registrado no nome de Dyego. De acordo com a publicação, ela estava dirigindo alcoolizada.

Após a repercussão da notícia, a mulher fez post nos stories do Instagram, que foi reproduzido pelo jogador, afirmando que não se envolveu na batida: “agradeço por todas as mensagens e chamadas, e a preocupação de nossos amigos e clientes. Notícias falsas da comunicação da Espanha, Portugal e Brasil. O acidente (quem se envolveu) não fui eu nem o Dyego. Foi um casal conhecido. Espero que fique bem esclarecido”.

Câmeras de segurança flagraram acidente

Câmeras de segurança de estabelecimentos que filmem a rua onde ocorreu o acidente mostraram que a condutora do veículo era a esposa de Dyego Costa, de acordo com o jornal El Mundo.

Ainda segundo a publicação, a brasileira acusou positivo no teste do bafômetro – o consumo de álcool atingiu o dobro do limite positivo – e agora é investigada por crime contra a segurança rodoviária.

O jornal também revelou que um amigo da esposa de Dyego também estava envolvido na situação. Ele teria tentado se passar por ela, dizendo que era o condutor do veículo. Contudo, após consulta às câmeras, ficou comprovado que era a brasileira que estava dirigindo. Assim, o homem foi repreendido.

Veja quanto custa e como ficou a Ferrari após o acidente

O carro envolvido no acidente era uma Ferrari Portofino, cujo valor está avaliado entre 215 mil euros (R$ 1.173.104,50 na cotação atual) e (R$ 1.364.296,79 na cotação atual).

O veículo ficou com o parachoque dianteiro completamente distruído, e o capô teve várias deformações. Após o acidente, o automóvel foi levado para o depósito municipal de veículos.

De acordo com o El Mundo, a Ferrari Portofino é de propriedade de Dyego Sousa, que chegou ao local em que houve a batida um tempo depois do ocorrido. Ele disse que estava conduzindo outro veículo, um carro da Mercedes-Benz, e que se ausentou inicialmente porque estava buscando os dados do seguro do automóvel acidentado.

A condutora e o amigo que tentou se passar por condutor serão julgados ainda neste mês.

Carreira de Dyego Sousa

O atacante nasceu em São Luís, capital do Maranhão. Ele pouco atuou pelo Brasil – construiu quase toda a carreira no futebol de Portugal e, por isso, se naturalizou português.

Nas categorias de base, Dyego atuou pelo Moto Club, um dos principais times do estado natal dele, pelo Palmeiras e pelo Nacional, de Portugal. A estreia pelo profissional veio pelo Moto, em 2009. Lá, ele fez 10 partidas oficiais e marcou seis gols, de acordo com dados do O Gol. Depois, o jogador chegou a ter breves passagens por Andraus e Operário, do Paraná.

Em 2010, o atacante rumou em definitivo para o Leixões, de Portugal, e, a partir daí, nunca mais voltou a atuar no Brasil. Em 2012, ele chegou a se transferir para o Interclube, de Angola, mas rapidamente voltou ao país europeu.

Entre 2012 e 2019, Dyego atuou por Tondela, Portimonense, Marítimo e Braga. Nos dois últimos, viveu a melhor fase da carreira: foram 24 gols e três assistências em 83 partidas oficiais pelo Marítimo, e 32 gols e 9 assistências em 68 jogos oficiais pelo Braga.

Em 2019, o centroavante foi atuar no quarto continente diferente desde que iniciou a carreira no futebol: acertou com o Shenzen FC, da China. No mesmo ano, ele voltou ao portugal, para defender o gigante Benfica, maior clube pelo qual ele jogou na carreira. A passagem pelo time bicampeão da Champions League, no entanto, foi apagada: foram 13 partidas e nenhum gol marcado – apenas duas assistências. Meses depois, ele foi para o Famalicão, onde também não foi bem.

Em 2021, Dyego Sousa foi jogar na Espanha, país vizinho de Portugal. Lá, atuou pelo Almería, entre 2021 e 2023, e depois pelo Alcorcón, time que defende desde o início da temporada 2023/2024. Ele já marcou cinco gols em 18 jogos pela equipe.

