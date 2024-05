Fim de uma era: ídolo de gigante alemão vai deixar clube após 12 anos (Marco Reus comemora gol pelo Borussia Dortmund)

Após 12 anos, o meia-atacante alemão Marco Reus deixará o Borussia Dortmund. Nesta sexta-feira (3/5), o clube anunciou que chegou em um acordo mútuo com o jogador para que o contrato dele, que se encerra em junho, ao final da temporada 2023/2024, não seja renovado.

Reus chegou nas categorias de base do Dortmund em 1995 e lá ficou até 2005. Ele retornou ao clube em 2012, quando já era profissional, após ser eleito o melhor jogador da Alemanha atuando pelo Monchengladbach.

“Estou extremamente grato e orgulhoso por este momento especial no meu clube, o Borussia Dortmund. Passei mais de metade da minha vida neste clube e aproveitei cada dia, embora tenha havido momentos difíceis. Já sei que será difícil me despedir no final da temporada. Mesmo assim, estou satisfeito por agora haver clareza e podermos nos concentrar totalmente nos importantes jogos finais que ainda estão pendentes. Temos um grande objetivo em mente e todos queremos alcançá-lo juntos. Para isso precisamos de cada um dos nossos incríveis fãs, a quem gostaria de agradecer expressamente pelo seu incrível apoio ao longo dos anos”, disse o jogador, ídolo do Borussia.

Marco Reus pelo Borussia Dortmund

Pelo Dortmund, Reus entrou em campo em 424 oportunidades, marcou 168 gols e distribuiu 128 assistências. Ele conquistou a Copa da Alemanha duas vezes e foi peça fundamental para levar o clube alemão à final da Champions League de 2013.

Hans-Joachim Watzke, CEO do Dortmund, elogiou a história construída pelo jogador no clube. Ele também espera que Reus volte ao time alemão no futuro, mas com outro cargo.

“Marco Reus é um dos maiores jogadores deste clube. Ele nasceu em Dortmund, jogou quase dez anos nas categorias de base, esteve no time profissional por doze anos e foi capitão do nosso time por muito tempo. A sua ligação com o Borussia Dortmund é extraordinária. Desejamos ao Marco tudo de melhor para o seu futuro. Esperamos sinceramente que ele regresse ao Borussia após a sua carreira profissional, porque há muitas tarefas emocionantes à sua espera aqui em Dortmund”, declarou.

Capitão do Borussia, Reus tem como objetivo encerrar a passagem pelo clube de forma histórica. O time alemão está na semifinal da Champions League e busca o segundo título da competição – o primeiro foi na temporada 1996/1997.

