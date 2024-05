Quem são os brasileiros com mais gols nas dez principais ligas da Europa? (Vini Jr (Real Madrid), Matheus Cunha (Wolverhampton), Thiago (Club Brugge) e Igor Paixão (Feyenoord))

Na reta final da temporada 2023/2024 do futebol na Europa, a reportagem de No Ataque pesquisou os jogadores brasileiros com mais gols nas dez principais ligas do continente. A seleção foi feita com base no coeficiente de clubes por país da Uefa.

Inglaterra

O atacante Matheus Cunha, de 24 anos, fez 11 gols em 29 jogos pelo Wolverhampton na Premier League. O clube se encontra na intermediária da classificação, em 11º lugar, com 46 pontos.

Richarlison, do Tottenham, tem 10 gols em 27 partidas no Campeonato Inglês, enquanto Rodrigo Muniz, do Fulham, e Douglas Luiz, do Aston Villa, marcaram nove vezes cada.

Erling Haaland, do Manchester City, é o artilheiro da Premier League, com 21 gols, um a mais que o colega de elenco Cole Palmer. Os Sky Blues somam 79 pontos e brigam pelo título com Arsenal (80) e Liverpool (75).

Espanha

Vinícius Júnior, do Real Madrid, soma 13 gols em 23 partidas em La Liga. Sua equipe lidera a tabela com 84 pontos, 11 a mais que o segundo colocado Barcelona. Restam cinco rodadas para o fim da competição.

Com 10 gols em 29 presenças, Willian José vem ajudando o Betis a ocupar posição de respeito no Espanhol – sétimo lugar, com 49 pontos. Rodrygo, do Real Madrid, também balançou a rede dez vezes, porém em 31 jogos.

Savinho, ex-atacante do Atlético, contabiliza oito tentos em 32 participações pelo Girona, na terceira posição, com 71 pontos. Seu colega de elenco, o ucraniano Artem Dovbyk, é o artilheiro de La Liga, com 19 gols.

Itália

O Campeonato Italiano já tem a Internazionale como campeã, com 89 pontos – 19 a mais que o rival Milan, que está com 70 e só pode ir a 82 nos quatro duelos finais.

Com 23 gols, o argentino Lautaro Martínez tende a finalizar a Série A Italiana como artilheiro, visto que o segundo do ranking, o sérvio Dusan Vlahovic, soma 16.

Entre os brasileiros, os principais são o volante Éderson, ex-Cruzeiro, com seis gols pela Atalanta (32 jogos), e o meia Felipe Anderson, que vai trocar a Lazio pelo Palmeiras, com cinco (34 jogos).

Alemanha

Se o Bayer Leverkusen já é campeão antecipado – soma, até o momento, 81 pontos em 32 rodadas (25 vitórias e seis derrotas) -, o Bayern de Munique ficou com o “prêmio de consolo” ao ter o inglês Harry Kane na artilharia isolada do Campeonato Alemão, com 35 gols.

Em 2023/2024, os gols brasileiros na Bundesliga são exclusivos de jogadores de defesa. Rogério (Wolfsburg), Iago Borduchi (Augsburg), Tuta (Eintracht Frankfurt) e Bernardo Júnior (Bochum) marcaram apenas uma vez.

O Brasil já teve quatro artilheiros no Alemão: Amoroso, no Borussia Dortmund (18 gols em 2001/2002); Élber, no Bayern de Munique (21 gols em 2002/2003); Ailton, no Werder Bremen (28 gols em 2003/2004); e Grafite, no Wolfsburg (28 gols em 2008/2009).

França

A exemplo de Itália e Alemanha, a França já definiu o campeão. O PSG tem 70 pontos, 12 a mais que o Monaco, a três rodadas para o fim da Ligue 1.

O lateral-direito Vanderson, do Monaco, é o brasileiro com mais gols no campeonato: três em 19 atuações.

Outros seis atletas marcaram no torneio: Jeffinho (Lyon), Henrique Silva (Lyon), Luís Henrique (Olympique de Marselha), Lucas Beraldo (PSG), Ismaily (Lille) e Dante (Nice).

Kylian Mbappé, craque do Paris Saint-Germain, é o goleador máximo do Campeonato Francês, com 26 tentos em 28 partidas.

Holanda

O holandês Luuk de Jong, do PSV Eindhoven, e o grego Vangelis Pavlidis, do AZ Alkmaar, dividem a artilharia do Campeonato Holandês, com 27 gols em 31 jogos.

A competição tem o PSV muito perto do título, com 84 pontos. A três rodadas para o encerramento, o ex-clube de Romário e Ronaldo Fenômeno está com nove de vantagem sobre o vice-líder Feyenoord.

Na lista de brasileiros na Eredivisie, Igor Paixão, revelado pelo Coritiba, anotou nove gols em 28 jogos pelo Feyenoord. André Ramalho (PSV) e Rodrigo Guth (Fortuna Sittard) somam três gols cada um.

Portugal

O Sporting caminha para o 19º título em Portugal graças ao faro de artilheiro do sueco Viktor Gyökeres, de 25 anos, responsável por 26 gols em 30 jogos na Primeira Divisão.

Os Leões aparecem em primeiro lugar, com 81 pontos, cinco à frente do Benfica, segundo colocado. Faltam três partidas para o fim do Português.

Evanilson, do Porto, e Bruno Duarte, do Farense, estão empatados entre os brasileiros, com 12 gols. André Silva, que deixou o Vitória de Guimarães para acertar com o São Paulo, soma 10.

Bélgica

O centroavante Thiago, cria das categorias de base do Cruzeiro, está com 18 gols em 32 partidas no Campeonato Belga. Sua equipe, o Club Brugge, embalou no playoff da competição e briga com Anderlecht e Union St. Gilloise pelo título.

Turquia

Formado nas categorias de base do Atlético, João Figueiredo, de 27 anos, está em sua quarta temporada na Turquia. O atacante do Basaksehir anotou sete gols em 30 jogos. O time está em quarto lugar, com 52 pontos, na zona de classificação para a Conference League 2024/2025.

Duas estrelas mundiais disputam a artilharia da Superliga Turca. O argentino Mauro Icardi, do líder Galatasaray, tem 21 gols, enquanto o bósnio Edin Dzeko, do segundo colocado Fenerbahçe, balançou a rede 20 vezes.

República Tcheca

Ewerton, de 27 anos, é pouco conhecido no futebol brasileiro, visto que jogou somente por clubes do interior de São Paulo, casos de Água Santa e Esporte Clube São Bernardo. Desde 2018/2019, o atacante ‘de beirada’ joga na República Tcheca.Na atual temporada, ele já marcou 12 gols e deu quatro assistências pelo Baník Ostrava, quarto colocado na classificação.

Os artilheiros do Campeonato Checo são Vaclav Jurecka, do Slavia Praga, e Pavel Sulc, do Viktoria Plzen, ambos com 15 gols.

A notícia Quem são os brasileiros com mais gols nas dez principais ligas da Europa? foi publicada primeiro no No Ataque por Rafael Arruda.