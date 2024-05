Clube sensação na Argentina tem ex-Cruzeiro e jogou em estádio para 6 mil pessoas até 2023 (Estádio Claudio Chiqui Tapia, do Barracas, está fechado para reforma)

O Barracas Central fez sucesso nesta edição da Copa da Liga. A equipe de Buenos Aires que superou as expectativas conta com atacante ex-Cruzeiro e jogou em estádio para seis mil pessoas até o fim do ano passado.

Se classificar às quartas de final da Copa da Liga entre os grandes do país não é para todos. Esse foi o feito do Barracas Central. Em terceiro do Grupo A, com 26 pontos – sete vitórias, cinco empates e duas derrotas -, o clube avançou ao mata-mata juntamente com River Plate, Argentino Juniors e Vélez Sarsfield. No Grupo B, Godoy Cruz, Estudiantes, Defensa Y Justicia e Boca Juniors se garantiram na etapa eliminatória.

Contudo, a euforia do Barracas Central teve fim logo nas quartas de final. Naquela fase, o clube foi vítima do Estudiantes e se despediu da Copa da Liga. Carrillo (dois) e Javier Correa marcaram os gols do Pincha na vitória por 3 a 0.

Na etapa posterior, o Estudiantes passou pelo Boca Juniors. Desta forma, a equipe joga a final neste domingo (5/5), às 15h30, contra o Vélez Sársfield, no Estádio Único Madre de Ciudades, em Santiago del Estero.

Enquanto isso, o Barracas Central se prepara para a disputa do Campeonato Argentino. O clube estreia em 12 de maio (domingo), diante do Godoy Cruz, no Estádio Feliciano Gambarte, na cidade homônima. O horário do duelo ainda não foi definido.

Ex-Cruzeiro no elenco

Há um nome no elenco que chama a atenção do torcedor cruzeirense. É o de Ramón Ábila. O atacante de 34 anos defendeu a Raposa entre agosto de 2016 e agosto de 2017, quando se transferiu ao Huracán. Em 60 partidas pelo Cruzeiro, marcou 25 gols e deu uma assistência.

Ábila ainda não mostrou o faro de artilheiro pelo clube argentino. Durante a passagem pelo Barracas Central, o camisa 17 entrou em campo 11 vezes, mas não balançou a rede nem serviu os companheiros.

Estádio para 6 mil pessoas

O Barracas Central tem o Estádio Claudio Chiqui Tapia, em Buenos Aires, como casa. Mas a capacidade do local é uma questão. Apenas seis mil pessoas conseguem assistir às partidas in loco. Por isso, no fim do ano passado, o clube optou por realizar obras.

Com a reestruturação, a previsão é que as arquibancadas sejam ampliadas a ponto de receber de 18 a 20 mil pessoas.

Enquanto isso, o Barracas Central manda as partidas no Estádio Tomás Adolfo Ducó, também na capital argentina, pertencente ao Huracán.

