Fifa confirma data para divulgar anfitriões da Copa de 2027; Brasil é candidato

O imbróglio envolvendo os países que se interessaram em sediar a Copa do Mundo Feminina de 2027 chegou ao fim. A Federação Internacional de Futebol (Fifa) confirmou, nesta quinta-feira (2/5), a data para divulgar os anfitriões do Mundial.

Conforme post da entidade no X, antigo Twitter, em 17 de maio (sexta-feira) o mundo conhecerá onde a Copa do Mundo de 2027 será disputada.

Há apenas dois concorrentes na jogada: o Brasil e o trio formado por Alemanha, Bélgica e Holanda. A parceria entre México e Estados Unidos permaneceu por certo tempo, mas a dupla retirou a candidatura conjunta com o intuito de se organizar para receber o Mundial em 2031.

O anfitrião será escolhido por meio de votação aberta no Congresso da Fifa em Bangkok, na Tailândia. Os avaliadores – isto é, as 211 associações filiadas à Fifa – levam em conta alguns critérios, como sustentabilidade, infraestrutura, serviços, direitos humanos, entre outros.







The 2027 #FIFAWWC hosts will be announced on 17 May!