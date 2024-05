Não é Ronaldo e nem Neymar: conheça o brasileiro com mais de 250 gols na Espanha (Yuri, atacante da Ponferradina)

Quando o assunto é jogador brasileiro com muitos gols na Espanha, logo vem à mente o sucesso de Vini Jr. e Rodrygo no Real Madrid. Existem excelentes recordações de Romário, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho e Neymar no Barcelona, bem como de Ronaldo Fenômeno, que brilhou tanto no time catalão quanto no Real Madrid. Júlio Baptista, no Sevilla, e Bebeto, no Deportivo La Coruña, são exemplos de artilheiros por equipes não tão badaladas. Viajando ainda mais no túnel do tempo, Waldo fez sucesso no Valencia na década de 1960, ao passo que Evaristo de Macedo jogou no Barça e no Real de 1957 a 1964. Nenhum deles, porém, identificou-se com uma agremiação da mesma forma que Yuri, da Ponferradina, da Terceira Divisão da Espanha.

Nascido em Maceió, capital de Alagoas, Yuri de Souza Fonseca, de 41 anos, jamais atuou no futebol brasileiro. Ele se mudou aos cinco anos para Portugal, visto que o pai, também jogador profissional, deixou o Ferroviário, do Ceará, para defender o Grupo Desportivo de Bragança, à época na Segunda Divisão Portuguesa. Alexander de Melo Fonseca, o Alex, atuou no Brasil por CRB, CSA, Náutico e Vitória nos anos de 1980.

A família de Yuri tem outros jogadores. O irmão Igor, que encerrou a carreira aos 43 anos, em 2022/2023, conquistou a Taça de Portugal em 2004/2005 pelo Vitória de Setúbal e foi vice-artilheiro da Segunda Liga de Portugal de 2002/2003 pelo Maia, com 20 gols. Ainda representou clubes da Espanha, entre os quais Girona, Levante, Salamanca e Pontevedra. O primo Charles, atualmente com 40 anos, fez sucesso na Primeira Divisão Espanhola: acumulou 57 gols em 208 jogos por Celta de Vigo, Málaga e Eibar.

Enquanto Igor e Charles foram andarilhos da bola, Yuri dedicou grande parte da carreira à Sociedad Deportiva Ponferradina, de Ponferrada, cidade de 62 mil habitantes. Embora jamais tenha figurado no principal escalão do futebol espanhol, o clube coleciona bons resultados nas ligas inferiores: tem três títulos da Segunda División B (equivalente ao terceiro nível), em 2004/2005, 2007/2008 e 2009/2010, e três da antiga Tercera División (quarta divisão no país), em 1957/1958, 1965/1966 e 1986/1987.

Quantos gols tem Yuri na Espanha?

Yuri não participou dos títulos da Ponferradina porque chegou ao elenco somente na temporada 2009/2010. Todavia, logo na primeira época, ajudou o time a subir da terceira para a segunda divisão como vice-campeão – perdeu a final para o Granada. A partir dali, o clube oscilou entre os dois escalões e chegou a sonhar com o acesso em 2012/2013 e 2014/2015, quando terminou em sétimo lugar. Se ficasse em sexto, a equipe de Ponferrada participaria do playoff para a terceira vaga na elite espanhola.

Em 11 temporadas, Yuri foi o artilheiro da Ponferradina. Na melhor delas, em 2012/2013, marcou 27 gols em 42 jogos. Ao todo, segundo o site OGol, o brasileiro de nacionalidade portuguesa balançou a rede 196 vezes em 504 partidas pelo clube. Na Espanha, também fez história no Pontevedra, com 56 gols em 105 jogos, além de uma passagem sem brilho pelo Las Palmas (12 jogos e nenhum gol). Em Portugal, Yuri vestiu as camisas de Maia, Boavista, Gil Vicente e Estoril. Ele ainda esteve no futebol chinês a serviço do Qingdao Huanghai.

Dos 298 gols de Yuri em 763 jogos como profissional, 252 foram por clubes da Espanha, 36 em Portugal e 10 na China. Entre os brasileiros que viraram referência no país ibérico, Rivaldo marcou 152 gols (130 pelo Barcelona e 22 pelo Deportivo La Coruña), Ronaldo contabilizou 151 (104 pelo Real Madrid e 47 pelo Barcelona), Neymar fez 105 (todos pelo Barcelona) e Bebeto alcançou 102 (todos pelo La Coruña). Considerando quem está atualmente no futebol espanhol, Vini Jr tem 81 gols pelo Real Madrid e quatro pelo Real Madrid “B”, e Willian José soma 116 por Betis, Real Sociedad, Las Palmas, Zaragoza e Real Madrid “B”.

Yuri em 2023/2024

Perto dos 200 gols pela Ponferradina, Yuri sente os efeitos da idade na temporada 2023/2024. Dos 25 jogos que disputou, ele começou entre os titulares em 12. Mesmo sendo reserva em várias ocasiões, o atacante marcou cinco gols e contribuiu com duas assistências. A equipe está em quinto lugar do Grupo 1 da Terceira Divisão Espanhola (chamada no país de Primera División RFEF), com 57 pontos em 34 jogos.

Restam quatro rodadas para o fim da primeira fase da Terceira Divisão da Espanha. Os líderes dos grupos 1 e 2 sobem diretamente à Segunda Divisão e medem forças entre si na briga pelo título. Os clubes que ocuparem do segundo ao quinto lugar se enfrentam nos playoffs para definir as duas vagas restantes.

Jogador concedeu entrevista à ESPN Brasil

Em 22 de abril de 2021, o repórter Gustavo Hofman entrevistou Yuri para a ESPN Brasil. No bate-papo de mais de 26 minutos (assista abaixo), o brasileiro relembrou a ida para a Europa aos cinco anos de idade, os primeiros passos no futebol, a profissionalização em Portugal e a mudança definitiva para a Espanha, onde se tornou ídolo.

Números de Yuri

Jogos: 763

Gols: 298

Por clube

Ponferradina (Espanha): 504 jogos e 196 gols

Qingdao Huanghai (China): 29 jogos e 10 gols

Pontevedra (Espanha): 105 jogos e 56 gols

Las Palmas (Espanha): 12 jogos e nenhum gol

Estoril (Portugal): 21 jogos e 3 gols

Gil Vicente (Portugal): 15 jogos e 4 gols

Boavista (Portugal): 17 jogos e 3 gols

Maia (Portugal): 60 jogos e 26 gols

Curiosidade: Yuri marcou 116 gols na Segunda Divisão do Campeonato Espanhol e 119 na Terceira, sendo o estrangeiro que mais balançou a rede em ambas as competições

