Chelsea vence e complica Tottenham na briga por vaga na Champions (Chelsea venceu o Tottenham na Premier League)

O Chelsea recebeu o Tottenham nesta quinta-feira, em jogo atrasado pela 26ª rodada do Campeonato Inglês, no Stamford Bridge. O duelo entre os times londrinos terminou melhor para os azuis, que venceram por 2 a 0.

O Tottenham, assim, fica no quinto lugar, com 60 pontos, sete a menos que o Aston Villa, que fecha o grupo de classificados à Champions League e tem um jogo a mais. Já o Chelsea soma 51 pontos e sobe para o oitavo lugar, entrando na briga por uma vaga na Conference League.

O próximo compromisso do Chelsea é contra o West Ham, em casa, no próximo domingo, às 10h (de Brasília). Já o Tottenham viaja para enfrentar o Liverpool também no domingo, às 12h30.

A partida começou com o domínio do Chelsea, que chegou ao primeiro gol aos 24 minutos, com o zagueiro Chalobah finalizando de cabeça após uma cobrança de falta.

As equipes vieram para o segundo tempo muito diferentes, com o Tottenham tomando as rédeas da partida, mas sem converter as suas oportunidades.

Mais eficiente, o Chelsea chegou ao segundo após nova cobrança de falta. Artilheiro da equipe, Cole Palmer mandou no travessão e o senegalês Nicolas Jackson converteu o rebote de cabeça, aos 27 minutos da etapa complementar.

A notícia Chelsea vence e complica Tottenham na briga por vaga na Champions foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press.