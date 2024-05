Camisa do Atlético está entre as mais valiosas do mundo, diz estudo; veja ranking

Camisa do Atlético está entre as mais valiosas do mundo, diz estudo; veja ranking (Camisa do Atlético está entre as mais valiosas do mundo)

O site Football Benchmark divulgou um estudo sobre as 50 camisas de futebol mais valiosas do mundo. Entre os clubes presentes na lista, cinco são brasileiros, incluindo o Atlético.

A camisa mais valiosa é a do Real Madrid. De acordo com o levantamento, o clube espanhol recebe €120 milhões (cerca de R$ 655 milhões na cotação atual) por ano com seu patrocinador máster. O Barcelona é o segundo, com € 105 milhões (R$ 574 milhões), e o Arsenal fecha o top 3, com € 86,2 milhões (R$ 471 milhões).

Brasileiros na lista

O primeiro brasileiro na lista é o Flamengo. A equipe carioca, que aparece na 17ª colocação, teve a camisa avaliada em 12,8 milhões (cerca de R$ 69,9 milhões).

O camisa do Atlético foi colocada como a 50ª mais valiosa do mundo, com valor estipulado em € 4,2 milhões (R$ 22 milhões).

Veja a lista completa*

Real Madrid – 120 milhões de euros Barcelona – 105 milhões Arsenal – 86,2 milhões Manchester United – 86,2 milhões PSG – 80 milhões Manchester City – 74,7 milhões Chelsea – 69 milhões Bayern de Munique – 60 milhões Juventus – 53,7 milhões Liverpool – 34,5 milhões Tottenham – 34,5 milhões Borussia Dortmund – 31,3 milhões Milan – 30 milhões Inter de Milão – 30 milhões Olympique de Marselha – 25 milhões Atlético de Madrid – 15 milhões Flamengo – 12,8 milhões Galatasaray – 12,3 milhões Lyon – 11,6 milhões Leeds – 11,5 milhões Benfica – 11,1 milhões Everton – 10,2 milhões Al-Nassr – 9,3 milhões Boca Juniors – 9,3 milhões River Plate – 9,2 milhões Feyenoord – 8,3 milhões Ajax – 8 milhões Borussia Mönchengladbach – 8 milhões PSV – 8 milhões Wolfsburg – 8 milhões Corinthians – 7,4 milhões Celtic – 6,9 milhões Porto – 6,9 milhões Palmeiras – 6,9 milhões West Ham – 6,9 milhões Newcastle – 5,7 milhões Eintracht Frankfurt – 5,6 milhões Fulham – 5,6 milhões Southampton – 5,6 milhões Monaco – 5,5 milhões Crystal Palace – 5,1 milhões Roma – 5 milhões Bayer Leverkusen – 4,6 milhões Fenerbahçe – 4,6 milhões Glasgow Rangers – 4,6 milhões São Paulo – 4,6 milhões Sporting – 4,6 milhões Athletic Bilbao – 4,5 milhões Hamburgo – 4,5 milhões Atlético-MG – 4,2 milhões

*valores em euros

A notícia Camisa do Atlético está entre as mais valiosas do mundo, diz estudo; veja ranking foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque.