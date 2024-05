Clube de Ronaldo, Valladolid briga por título na Espanha; veja cenário (Real Valladolid está na vice-liderança da Segunda Divisão do Campeonato Espanhol)

Clube gerido por Ronaldo Nazário, o Real Valladolid está na briga pelo título da Segunda Divisão da Espanha. A equipe treinada por Paulo Pezzolano, ex-Cruzeiro, é a atual vice-líder da competição, com 62 pontos em 37 rodadas disputadas.

A cinco jogos do fim, o Valladolid está à caça do Leganés, líder da Segunda Divisão, também com 62 pontos e que leva vantagem no saldo de gols: 26 a 14.

O primeiro colocado da Segunda División vem de cinco empates seguidos, enquanto o Valladolid venceu quatro dos últimos cinco compromissos.

Com 61 pontos, o Eibar fecha o G3, grupo de acesso à LaLiga da próxima temporada. Outro clube tradicional do país, o Espanyol, de Barcelona, tem um ponto a menos, na quarta colocação, e também está na briga pelo título.

Campanha do Valladolid na Segunda Divisão

Rebaixado à Segunda Divisão duas vezes na ‘era Ronaldo’, o Valladolid tem 19 vitórias, sete empates e 11 derrotas na competição.

Na reta final, o Valladolid terá apenas um confronto direto na briga por título e acesso: o Espanyol, pela 39ª rodada.

A equipe de Pezzolano volta a campo neste sábado (4/5),, contra o Mirandés, 14º colocado, fora de casa. Abaixo, veja os jogos restantes do Valladolid na Segunda Divisão do Campeonato Espanhol.

Jogos finais do Valladolid na Segunda Divisão do Campeonato Espanhol

Tenerife x Valladolid – 1 de junho, pela 42ª rodada

Valladolid x Villarreal – 25 de maio, pela 41ª rodada

AD Alcorcón x Valladolid – 18 de maio, pela 40ª rodada

Valladolid x Espanyol – 11 de maio, pela 39ª rodada

Mirandés x Valladolid – 4 de maio, pela 38ª rodada

A notícia Clube de Ronaldo, Valladolid briga por título na Espanha; veja cenário foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque.