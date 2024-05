Vinícius Júnior exalta atacante de time adversário: ‘Que jogador’ (Vinicius Júnior comemora gol pelo Real Madrid)

Atacante do Real Madrid, Vinícius Júnior não poupou elogios para o ponta-direita inglês Jadon Sancho, do Borussia Dortmund, após a vitória do time alemão por 1 a 0 sobre o Paris Saint-Germain (PSG), da França, nessa quarta-feira (1º/5), pela partida de ida das semifinals da Champions League.

“Que jogador”, escreveu o brasileiro nos comentários de publicação feita por Sancho no Instagram, com fotos de lances do inglês no jogo contra o PSG.

O atacante inglês foi um dos melhores jogadores da partida. Ele completou 12 dos 17 dribles que tentou na partida. É o maior número de fintas feitas por um jogador numa semifinal de Champions League desde Lionel Messi, há 16 anos, na temporada 2007/2008. O dado é da base de dados Opta Franz.

Na ocasião, o atacante argentino completou 16 dribles na derrota por 1 a 0 contra o Manchester United, no estádio Old Trafford, na Inglaterra. Com o resultado, o time britânico avançou à final da competição. Posteriormente, a equipe, que contava com Cristiano Ronaldo em grande fase, se sagrou campeã, após vencer o Chelsea nos pênaltis na decisão.

Vinícius Júnior e Sancho podem se enfrentar na final da Champions

O Real Madrid de Vinícius Júnior e o Borussia Dortmund de Jadon Sancho podem medir forças na grande decisão da Champions League.

O time espanhol enfrenta o Bayern de Munique, rival do Borussia na Alemanha, nas semifinais. A partida de ida, na Allianz Arena, casa do gigante alemão, terminou em 2 a 2, com grande atuação de Vini, que marcou os dois gols do Real. O jogo de volta será na próxima quarta-feira (8/5), no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, na Espanha.

Já o Borussia decidirá o confronto fora de casa, na casa do PSG: o estádio Parc des Princes, localizado em Paris, capital da França. A partida será na próxima terça-feira (7/5).

