Alcoolizada, esposa de ex-Palmeiras bate Ferrari de mais de R$ 1 milhão (Ferrari Portofino avaliada em mais de R$ 1 milhão ficou destruída após acidente)

A esposa do atacante luso-brasileiro Dyego Sousa, que jogou nas categorias de base do Palmeiras e hoje atua pelo Alcorcón, time da segunda divisão do Campeonato Espanhol, bateu carro de luxo da Ferrari contra grades metálicas de rua de Madri, capital da Espanha, nessa terça-feira (30/4).

A mulher de 40 anos é brasileira e estava alcoolizada. O teste do bafômetro acusou positivo – o consumo de álcool atingiu o dobro do limite mínimo. Ela agora é investigada por crime contra a segurança rodoviária.

Um amigo da esposa de Dyego também estava envolvido na situação. Ele tentou se passar por ela, dizendo que era o condutor do veículo. Contudo, após consulta às câmaras de estabelecimentos que filmam a rua onde ocorreu o acidente, ficou comprovado que era a brasileira que estava dirigindo. Assim, o homem foi repreendido.

Apesar de a Ferrari ter ficado destruída, nenhum dos ocupantes do veículo ficou ferido.

Veja quanto custa e como ficou a Ferrari que ela dirigia

A brasileira dirigia uma Ferrari Portofino, carro cujo valor está avaliado entre 215 mil euros (R$ 1.173.104,50 na cotação atual) e (R$ 1.364.296,79 na cotação atual).

O carro ficou com o parachoque dianteiro completamente distruído, e o capô teve várias deformações. Após o acidente, o automóvel foi levado para o depósito municipal de veículos.

A Ferrari Portogino é de propriedade de Dyego Sousa, que chegou ao local em que houve a batida um tempo depois do ocorrido. Ele disse que estava conduzindo outro veículo, um carro da Mercedes-Benz, e que se ausentou inicialmente porque estava buscando os dados do seguro do automóvel acidentado.

Dyego chegou ao local do acidente um tempo depois do ocorrido. Ele disse que estava conduzindo outro veículo, um carro da Mercedes-Benz, e que se ausentou inicialmente porque estava buscando os dados do seguro do veícul

A condutora e o amigo que tentou se passar por ela serão julgados ainda neste mês.

Carreira de Dyego Sousa

O atacante nasceu em São Luís, capital do Maranhão. Ele pouco atuou pelo Brasil – construiu quase toda a carreira no futebol de Portugal e, por isso, se naturalizou português.

Nas categorias de base, Dyego atuou pelo Moto Club, um dos principais times do estado natal dele, pelo Palmeiras e pelo Nacional, de Portugal. A estreia pelo profissional veio pelo Moto, em 2009. Lá, ele fez 10 partidas oficiais e marcou seis gols, de acordo com dados do O Gol. Depois, o jogador chegou a ter breves passagens por Andraus e Operário, do Paraná.

Em 2010, o atacante rumou em definitivo para o Leixões, de Portugal, e, a partir daí, nunca mais voltou a atuar no Brasil. Em 2012, ele chegou a se transferir para o Interclube, de Angola, mas rapidamente voltou ao país europeu.

Entre 2012 e 2019, Dyego atuou por Tondela, Portimonense, Marítimo e Braga. Nos dois últimos, viveu a melhor fase da carreira: foram 24 gols e três assistências em 83 partidas oficiais pelo Marítimo, e 32 gols e 9 assistências em 68 jogos oficiais pelo Braga.

Em 2019, o centroavante foi atuar no quarto continente diferente desde que iniciou a carreira no futebol: acertou com o Shenzen FC, da China. No mesmo ano, ele voltou ao portugal, para defender o gigante Benfica, maior clube pelo qual ele jogou na carreira. A passagem pelo time bicampeão da Champions League, no entanto, foi apagada: foram 13 partidas e nenhum gol marcado – apenas duas assistências. Meses depois, ele foi para o Famalicão, onde também não foi bem.

Em 2021, Dyego Sousa foi jogar na Espanha, país vizinho de Portugal. Lá, atuou pelo Almería, entre 2021 e 2023, e depois pelo Alcorcón, time que defende desde o início da temporada 2023/2024. Ele já marcou cinco gols em 18 jogos pela equipe.

A notícia Alcoolizada, esposa de ex-Palmeiras bate Ferrari de mais de R$ 1 milhão foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque.