Borussia vence PSG e abre vantagem na semifinal da Champions (Borussia venceu o PSG na semifinal da Champions)

O Borussia Dortmund venceu o PSG por 1 a 0, nesta quarta-feira (1/5), no Signal Iduna Park, em Dortmund, na Alemanha, pelo jogo de ida da semifinal da Liga dos Campeões.

Füllkrug fez o gol da vitória do Borussia Dortmund. O centroavante de 1,88 m incomodou muito a zaga parisiense e marcou aos 36 minutos do primeiro tempo.

O jogo de volta acontece na próxima terça (7), no Parc des Princes, Paris. Antes disso, o Dortmund entrará em campo no sábado (4), pelo Campeonato Alemão, enquanto o PSG terá semana livre. A outra vaga na semifinal será definida entre Bayern de Munique e Real Madrid, que empataram por 2 a 2 na ida.

O jogo

A primeira meia hora de partida não teve grandes momentos. Após começo promissor com jogadas pelo lado direito, o Borussia passou a errar muitos passes e ter dificuldades para construir.

O PSG não sofria para circular a bola no campo de defesa: sua dificuldade era para acionar os atacantes, encaixotados na marcação do Dortmund. Dembélé apareceu mais, enquanto Mbappé e Barcola participaram pouco no primeiro tempo.

Em um lance, no entanto, Füllkrug mudou tudo. A partida caminhava para o empate sem gols no intervalo até que, aos 36 minutos, alguns talentos do Dortmund apareceram. O zagueiro Schlotterbeck mostrou categoria com a bola em ótimo lançamento, Füllkrug foi oportunista e marcou em sua primeira chance no jogo.

O time da casa se soltou nos minutos finais do primeiro tempo após abrir vantagem, e Füllkrug seguiu com protagonismo na etapa final.

O centroavante foi o jogador com mais finalizações nos 90 minutos -cinco-, protagonizou lance que gerou reclamações de pênalti e deu trabalho para a defesa do PSG em disputas aéreas. Sua atuação só não foi irretocável por conta de uma chance clara desperdiçada aos 15 minutos.

O time francês seguiu com dificuldades de criação no segundo tempo. Foi Mbappé quem inspirou um raro momento ofensivo positivo. Ele criou jogada e chutou uma de duas bolas que atingiram a trave em sequência, aos seis minutos.

Quatro minutos depois, Fabián Ruiz errou cabeçada simples. O esboço de blitz francesa morreu nesse momento. O Borussia retomou o controle e cedeu apenas mais uma oportunidade clara no resto do jogo.

