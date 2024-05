O mundo veloz do automobilismo para hoje para reverenciar os 30 anos da morte de Ayrton Senna, um dos maiores pilotos de Fórmula 1 do Brasil e do mundo. Tricampeão da principal categoria automotiva (1988/90/91), Senna morreu aos 34 anos, após um trágico acidente no GP de Ímola-ITA, que até hoje faz o povo brasileiro chorar.