Leicester supera Manchester City em títulos na Segunda Divisão da Inglaterra; veja ranking

crédito: No Ataque Internacional

O Leicester City se tornou o maior campeão da Segunda Divisão do Campeonato Inglês ao vencer o Preston North End por 3 a 0, nessa segunda-feira (29/4), no estádio Deepdale, em Preston. As equipes se enfrentaram pela 45ª rodada da competição.

Os gols do Leicester foram marcados por Jamie Vardy (2) e Kasey McAteer. Com o resultado, o clube chegou a 97 pontos e não pode ser mais alcançado pelo segundo colocado, Ipswich Town, que soma 93.

Até o momento, a campanha do Leicester City é de 31 vitórias, quatro empates e 10 derrotas. Grande ídolo do clube, Vardy, de 37 anos, soma 18 gols em 34 partidas na EFL Championship. No geral, são 191 bolas na rede em 466 jogos.

Quantos títulos da Segunda Divisão tem o Leicester?

Campeão em 2023/2024, o Leicester se isolou como recordista de títulos da Segunda Divisão Inglesa, com oito troféus. Os Foxes deixaram para trás o Manchester City, detentor de sete conquistas. Sheffield Wednesday, Sunderland e Norwich têm cinco taças.

O Leicester ganhou a Segunda Divisão em 1924/1925, 1936/1937, 1953/1954, 1956/1957, 1970/1971, 1979/1980, 2013/2014 e 2023/2024. Os principais feitos do clube fundado em 1884 são a Premier League de 2015/2016 e a Copa da Inglaterra em 2020/2021.

Disputada pela primeira vez em 1892/1893, a Segunda Divisão Inglesa, chamada desde 2004/2005 de EFL Championship, está em sua 121ª edição. Na lista de campeões estão os gigantes Liverpool (4) e Manchester United (2).

Todos os campeões da Segunda Divisão da Inglaterra

8 títulos: Leicester City

7 títulos: Manchester City

5 títulos: Sheffield Wednesday, Sunderland e Norwich

4 títulos: Birminghan, Wolverhampton, Middlesbrough, Newcastle, Derby County, Liverpool, Leeds United e Burnley

3 títulos: Bolton, West Bromwich, Nottingham Forest, Preston, Notts County, Ipswich Town e Fulham

2 títulos: Manchester United, West Ham, Tottenham, Chelsea, Queens Park Rangers, Reading, Stoke City, Crystal Palace, Grimsby e Aston Villa

1 título: Sheffield United, Cardiff City, Charlton, Everton, Blackburn Rovers, Huddersfield, Blackpool, Millwall, Portsmouth, Bristol City, Oldham, Bury, Brentford, Bournemouth, Bradford, Coventry City, Luton Town e Oxford.

