Campeão europeu fica a um empate de retornar à Premier League depois de 23 anos (Ipswich Town está perto de retornar à elite do Campeonato Inglês)

O Ipswich Town está a um empate de retornar à Premier League depois de 23 anos. Nesta terça-feira (30/4), os Tractor Boys venceram o Coventry City por 2 a 1, fora de casa, pela 45ª rodada da EFL Championship, segundo escalão do futebol inglês.

O centroavante Kieffer Moore, que representa a Seleção de País de Gales, abriu o placar para o Ipswich e alcançou sétimo gol em 17 jogos na EFL Championship. Haji Wright empatou para o Coventry, mas Cameron Burgess garantiu a vitória do time visitante.

Com o resultado, o Ipswich Town chega a 93 pontos na segunda divisão do Campeonato Inglês, três a mais que o terceiro colocado, Leeds United. O Leicester City, que soma 97, já é campeão e está garantido na Premier League 2024/2025.

Para comemorar o retorno à principal competição da Inglaterra, o Ipswich precisa de um empate em casa diante do Huddersfield Town. A bola rola no sábado (4/5), às 8h30 (de Brasília), no Portman Road, na cidade de Ipswich.

Ipswich campeão europeu

O Ipswich já fez história no futebol inglês ao conquistar três títulos: Campeonato Inglês em 1961/1962, Copa da Inglaterra em 1977/1978 e Liga Europa da Uefa em 1980/1981 (chamada à época de Copa da Uefa).

Na caminhada até o título, o Ipswich Town deixou pelo caminho Aris Thessaloniki (Grécia), Bohemians (República Tcheca), Widzew Lodz (Polônia), Saint-Étienne (França), FC Köln (Alemanha) e AZ Alkmaar (Holanda).

Na ocasião, a final da Taça da Uefa era realizada em jogos de ida e volta. O Ipswich venceu por 3 a 0 na Inglaterra e perdeu por 4a 2 na Holanda. O meia escocês John Wark, um dos maiores ídolos do clube inglês, foi o artilheiro do torneio, com 14 gols.

Elenco do Ipswich Town campeão da Taça da Uefa em 1980/1981 (Reprodução)

Na elite do Campeonato Inglês

Um feito histórico alcançado pelo Ipswich Town foram os títulos em sequência da segunda divisão nacional, em 1960/1961, e da elite inglesa, em 1961/1962. Ray Crawford, com 33 gols, terminou a competição como artilheiro.

Com 24 vitórias, oito empates e dez derrotas, o Ipswich ficou em primeiro no Inglês, enquanto o Burnley finalizou em segundo. Tottenham, Everton e Sheffield United completaram o top-5, ao passo que o Chelsea amargou a lanterna entre 22 clubes.

O Ipswich Town esteve perto de ganhar o Campeonato Inglês em outras duas edições: obteve o segundo lugar em 1980/1981 (Aston Villa campeão) e 1981/1982 (Liverpool campeão).

Na última participação na Premier League, em 2001/2002, o Ipswich encerrou em 18º, com 36 pontos (nove vitórias, nove empates e 20 derrotas), caindo à segunda divisão ao lado de Derby County e Leicester City.

Na edição anterior, em 2000/2001, os Tractor Boys haviam alcançado um honroso quinto lugar, com 66 pontos, que valeu vaga na Copa da Uefa da temporada seguinte. O destaque da equipe naquela circunstância foi o atacante Marcus Stewart, autor de 19 gols.

Elenco atual

O elenco atual do Ipswich é treinado pelo norte-irlandês Kieran McKenna, de 37 anos, ex-auxiliar no Manchester United. A campanha de momento aponta 27 vitórias, 12 empates e apenas seis derrrotas em 45 jogos na EFL Championship.

O atacante de beirada Nathan Broadhead, de 26 anos, é o artilheiro da equipe na Segunda Divisão Inglesa, com 13 gols. Já o líder em assistências é o lateral-esquerdo Leif Davis, de 24 anos, que colaborou com 18 passes para gols.

O time chegou

O Ipswich Town manda suas partidas no Portman Road, com capacidade para mais de 29 mil espectadores.

Portman Road, estádio do Ipswich Town Football Club (crédito: Divulgação)

