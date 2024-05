Estádio do Atlético de Madrid é parcialmente fechado após caso de racismo (Estádio do Atlético de Madrid foi parcialmente fechado após novo caso de racismo )

O Comitê de Competições da Real Federação de Futebol da Espanha (RFEF) anunciou, nesta terça-feira (30/4), que o Estádio Civitas Metropolitano, do Atlético de Madrid, será parcialmente fechado como forma de punição por cantos racistas proferidos pela torcida do clube em direção ao atacante Nico Williams, do Athletic Bilbao. O caso ocorreu nesse sábado (27), na vitória dos Colchoneros por 3 a 1.

Aos 36 minutos do primeiro tempo, quando se preparava para a cobrança de um escanteio, Nico denunciou ao árbitro da partida, Martínez Munuera, que teria escutado insultos racistas vindo da torcida do Atlético. Na súmula, Martínez escreveu que “se escutou desde as arquibancadas do lado sul um som imitando macaco”. O árbitro assistente e Iñaka Williams, atacante do Bilbao, disseram ter escutado os mesmos gritos.

A partida, então, foi paralisada por alguns minutos até que o momento em que os torcedores pararam com os cantos racistas.

A punição

O Atlético de Madrid não poderá receber torcedores em parte do Estádio Metropolitano nas partidas contra o Celta de Vigo, em 12 de maio, e contra o Osasuna, no dia 19 do mesmo mês. Além disso, o clube multado em 20 mil euros (R$ 109,6 mil) – a decisão pode ser recorrida em até 10 dias.

Informações da imprensa espanhola dão conta de que a polícia identificou uma pessoa que teria proferido os cânticos racistas

