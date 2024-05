crédito: No Ataque Internacional

Manchester United deve ter drástica reformulação para próxima temporada (Antony e Casemiro, brasileiros do Manchester United )

Depois de mais uma campanha decepcionante, o Manchester United vai promover uma grande reformulação em seu elenco para a próxima temporada, conforme noticiado, nesta terça-feira, pelo jornal britânico The Telegraph.

De acordo com o veículo, o clube inglês estará disposto a negociar até suas principais estrelas, como o atacante Marcus Rashford e o meia Bruno Fernandes. Os brasileiros Casemiro e Anthony também podem deixar o time.

Os jovens Alejandro Garnacho, de 19 anos, Rasmus Hojlund, de 21 anos, e Kobbie Mainoo, também de 19 anos, são os únicos jogadores intocáveis no elenco do Manchester United e não serão negociados.

Reformulação no Manchester United

Essa reformulação surge por uma necessidade de equilibrar as contas do clube. O United investiu cerca de R$ 2,7 bilhões nas últimas três janelas de transferências e não obteve resultados dentro de campo.

Jim Ratcliffe, dono do clube, vai adotar uma política de ultraflexibilidade nas negociações, ainda segundo o jornal. O objetivo do proprietário é conseguir negociar o maior número possível de atletas e ainda reduzir em 25% os salários da equipe, para se encaixar nas regras do Fair Play financeiro da Premier League.

O time ocupa a 6ª posição no Campeonato Inglês, com 54 pontos. Restando quatro jogos para o fim da competição, o Manchester United não tem mais chances de garantir vaga na próxima edição da Liga dos Campeões.

