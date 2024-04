Thiago Silva anuncia que deixará o Chelsea e entra na mira de gigante da Série A (Thiago Silva tem contrato com o Chelsea até o fim da temporada 2023/2024)

Na manhã desta segunda-feira, o zagueiro Thiago Silva confirmou que, após quatro anos, deixará o Chelsea ao final da temporada europeia. Em vídeo divulgado nas redes sociais, o brasileiro se despediu e revelou o desejo de voltar ao clube inglês no futuro.

“Acredito que tudo o que eu pude fazer, ao longo desses quatro anos, eu procurei me dedicar ao máximo. Infelizmente tudo tem um início, meio e fim. Não que esse seja um fim definitivo. Espero que eu possa deixar as portas abertas, para que, em um futuro próximo, eu possa voltar para exercer uma outra função aqui dentro”, disse.

“Nem nos meus melhores sonhos eu imaginaria que eu pudesse conseguir grandes coisas e um dos meus maiores títulos profissionais, que foi a Champions e, consequentemente, o Mundial de Clubes. Despedidas são para aqueles que vão, mas não voltam. Eu pretendo voltar um dia”, completou.

Pelo Chelsea, Thiago Silva entrou em campo em 151 oportunidades, tendo marcado nove gols. Além disso, conquistou uma Liga dos Campeões, um Mundial de Clubes e uma Supercopa da Europa.

Thiago Silva de volta ao Fluminense?

O zagueiro ainda não revelou seu futuro, mas o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, já revelou o interesse em repatriar o jogador. Além do clube carioca e do Chelsea, Thiago Silva conta com passagens por Juventude, Porto, Dínamo Moscou, Milan e Paris Saint-Germain.

Ainda no depoimento, Thiago Silva contou um pouco de como foi seu início e sua adaptação no clube de Londres.

“É uma paixão sem explicação. Tenho só que agradecer. Obviamente, quando comecei a jogar estava na pandemia e não tinha torcedores nos estádios, mas nas redes sociais era sempre uma coisa especial para mim, e a partir do momento em que a torcida foi voltando, eu senti de uma forma muito carinhosa e respeitosa. Em uma circunstância normal já é difícil ter uma despedida, e fica ainda mais quando existe um amor recíproco”, falou.

“Já cheguei como um líder do time, mesmo sem me sentir, pois sempre que você chega em um ambiente novo, é difícil você entrar e se sentir à vontade, mas pouco a pouco fui me encontrando dentro do grupo. O Lampard teve uma grande parcela de contribuição para isso, então fica aqui meu agradecimento para ele”, concluiu.

Até o fim da temporada, Thiago Silva terá mais cinco compromissos pelo Chelsea, todos pelo Campeonato Inglês. Tottenham, West Ham, Nottingham Forest, Brighton e Bournemouth serão os adversários.

A notícia Thiago Silva anuncia que deixará o Chelsea e entra na mira de gigante da Série A foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press.