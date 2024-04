Barcelona pode emprestar Vitor Roque na próxima temporada (Vitor Roque durante treino do Barcelona)

O atacante brasileiro Vitor Roque não conseguiu se destacar em sua primeira temporada no Barcelona. O jogador tem contrato com o clube catalão até 2031, mas o técnico Xavi não garantiu sua permanência.

“Decidiremos ao final da temporada o que é melhor para cada jogador. Não é fácil vir de outra liga, do Brasil, e se adaptar aqui. Não é fácil”, afirmou Xavi, em coletiva de imprensa neste domingo.

Vitor Roque saiu do Athletico-PR como uma das maiores promessas do futebol brasileiro. O atacante foi contratado pelo Barcelona em julho de 2023, mas chegou à Espanha apenas no início deste ano. O time espanhol fechou acordo com Furacão pelo jogador que pode chegar a 74 milhões de euros (aproximadamente R$ 405 milhões na cotação atual).

No entanto, o brasileiro não conseguiu se destacar com a camisa do Barcelona, tendo em vista a concorrência da posição, que tem o astro polonês Robert Lewandowski como principal jogador.

Vitor Roque entrou em campo em 13 ocasiões, sendo apenas duas como titular. O atacante marcou dois gols em duas partidas seguidas, mas após isso não voltou a balançar as redes pelo Barcelona.

A notícia Barcelona pode emprestar Vitor Roque na próxima temporada foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press.