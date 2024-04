Salah e Klopp discutem em tropeço do Liverpool na Premier League; veja vídeo (Salah e Klopp discutiram na beira do campo)

Neste sábado (27/4), o Liverpool ficou apenas no empate com o West Ham por 2 a 2, em Londres, pela Premier League. O placar já marcava o empate quando Salah entrou em campo. No entanto, mesmo não mudando o resultado, sua participação rendeu uma discussão e tanta com o técnido do Liverpool, Jürgen Klopp.

Salah começou o duelo no banco de reservas e foi para o jogo já na reta final, logo após o empate do West Ham. Na beira do gramado, minutos antes de o craque egípcio entrar em campo, o bate boca começou.

Inclusive, o atacante precisou ser contido pelo companheiro de time Darwin Núñez. O uruguaio também aguardava para entrar em campo. O momento foi flagrado pela transmissão da ESPN. Veja o vídeo:

Após o fim da partida, Klopp comentou o ocorrido. “Falamos sobre aquele momento no vestiário com os rapazes, está feito”, disse. Salah também declarou o assunto como encerrado: “sim, esse é o meu sentimento”.

O Liverpool, com o resultado, tem 75 pontos e é o tercerio colocado no Campeonato Inglês. Enquanto isso, em oitavo lugar, o West Ham tem 49.

