Real Sociedad x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações pelo Campeonato Espanhol (Real Sociedad e Real Madrid medem forças nesta sexta-feira (26/4))

Real Sociedad e Real Madrid se enfrentam nesta sexta-feira (26/4), às 16h, no Estádio Municipal de Anoeta, em San Sebastián, pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol. Veja onde assistir, prováveis escalações e mais informações.

O Real Sociedad ocupa a sexta posição do Espanhol, com 51 pontos – 13 vitórias, 12 empates e sete derrotas. Enquanto isso, o Real Madrid, com 81 tentos, lidera com folga – 25 triunfos, seis empates e um tropeço.

Real Sociedad x Real Madrid: onde assistir

Na TV fechada, a ESPN transmite o duelo entre Real Sociedad e Real Madrid. No streaming, o Star+ exibe a partida.

Real Sociedad x Real Madrid: prováveis escalações

Real Sociedad: Remiro; Traoré, Le Normand, Jon Pacheco, Javi Galán; Take Kubo, Turrientes, Mikel Merino; Barrenetxea, Sadiq, Oyarzabal.

Técnico: Imanol Alguacil.

Real Madrid: Lunin; Lucas Vázquez, Nacho, Rudiger, Mendy; Tchoauméni, Modric, Valverde e Bellingham; Brahim Díaz e Joselu.

Técnico: Carlo Ancelotti.

A notícia Real Sociedad x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações pelo Campeonato Espanhol foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque.