Jogo de grande liga europeia terá trio de arbitragem feminino pela primeira vez (Árbitra Maria Sole Ferrieri Caputi vai comandar o 10º jogo nesta edição do Campeonato Italiano )

Pela primeira vez na história do futebol italiano, um jogo da Serie A será comandado por um trio de arbitragem formada por apenas mulheres.

O momento histórico ocorrerá no duelo entre Inter de Milão e Torino no domingo (28), às 7h30 (de Brasília), no San Siro, pela 34ª rodada do Campeonato Italiano.

Árbitra principal, Maria Sole Ferrieri Caputi terá Francesca Di Monte e Tiziana Trasciatti como auxiliares. Além disso, este trio de arbitragem já esteve presente, nas mesmas posições, em um jogo da Taça da Itália e em outro da segunda divisão italiana.

Ao mesmo tempo, a partida será a consagração da Inter de Milão enquanto campeã do Calcio. A Internazionale conquistou o título ao vencer o clássico contra o Milan na última rodada.

