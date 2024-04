crédito: No Ataque Internacional

City, Arsenal e Liverpool: veja as contas para o título da Premier League

A Premier League chegou, definitivamente, na reta final, e três clubes ainda brigam pelo título. Torcedores de Manchester City, Arsenal e Liverpool ainda fazem contas para conquistar o Campeonato Inglês na temporada de 2023/24. Veja todos os jogos restantes dos times envolvidos na briga no fim da matéria.

Mesmo na vice-liderança da Premier League, o Manchester City é o atual favorito ao título e depende apenas de si. Com 76 pontos, o atual tricampeão tem um jogo a menos que os rivais e pode chegar à marca inalcançável pelos rivais de 91 pontos se vencer todos os próximos adversários.

Ainda na liderança, o Arsenal é o time que mais venceu na edição do Inglês (24) e é o primeiro colocado com 77 pontos, além de ter o melhor saldo de gols (56) – principal critério de desempate. Só que a partida a mais que o City terá na reta final faz os Gunners torcerem para, pelo menos, um tropeço do rival.

Por fim, o Liverpool venceu apenas uma das últimas quatro partidas – somou 4 dos 12 pontos disputados – e se distanciou um pouco da briga. Terceiro colocado com 74 pontos e um jogo a mais que o City, os Reds têm como motivação a despedida do treinador Jürgen Klopp, mas tem que vencer todas as quatro partidas restantes e ainda torcer para que Arsenal e City tropecem duas vezes.

Jogos restantes de City, Arsenal e Liverpool na Premier League

35ª rodada

West Ham x Liverpool – 27 de abril, sábado, às 8h30 – London Stadium

Tottenham x Arsenal – 28 de abril, domingo, às 10h – Tottenham Hotspur Stadium

Nottingham Forest x Manchester City – 28 de abril, domingo, às 12h30 – City Ground

36ª rodada

Arsenal x Bournemouth – 4 de maio, sábado, às 8h30 – Emirates Stadium

Manchester City x Wolverhampton – 4 de maio, sábado, às 13h30 – Etihad Stadium

Liverpool x Tottenham – 5 de maio, domingo, às 12h30 – Anfield

37ª rodada

Fulham x Manchester City – 11 de maio, sábado, às 8h30 – Craven Cottage

Manchester United x Arsenal – 12 de maio, domingo, às 12h30 – Old Trafford

Aston Villa x Liverpool – 13 de maio, segunda-feira, às 16h – Villa Park

Jogo atrasado da 33ª rodada

Tottenham x Manchester City – 14 de maio, terça-feira, às 16h – Tottenham Hotspur Stadium

38ª rodada

Arsenal x Everton – Emirates Stadium

Liverpool x Wolverhampton – Anfield

Manchester City x West Ham – Etihad Stadium

Todos os jogos da última rodada ocorrerão em 19 de maio, domingo, às 12h

