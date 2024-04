Cria do Cruzeiro marca pela primeira vez após transferência de R$ 200 milhões (Thiago é o quarto maior goleador da liga da Bélgica em 2023/24)

A má fase chegou ao fim. Cria do Cruzeiro, Thiago passou quase três meses sem balançar a rede. Porém, o centroavante do Club Brugge, time da Bélgica, marcou diante do Genk na quarta-feira (24/4) e fez o seu primeiro gol desde o anúncio da transferência de 37 milhões de euros – quase R$ 200 milhões na cotação da época – para o Brentford, da Inglaterra.

Em jogo da quinta rodada do Campeonato da Bélgica, disputado no Jan Breydel Stadium, casa do Brugge, Thiago foi responsável pelo terceiro gol da goleada por 4 a 0 sobre o Genk. Com essa bola na rede, ele chegou ao 17º tento no torneio, atrás apenas de Kévin Denkey (25), e Anders Dreyer e El Amine Amoura (18).

O 26º gol em todas as competições também isola ainda mais Thiago como o jogador brasileiro com mais gols no futebol europeu na temporada 2023/24 – tem quatro a mais que Evanilson, do Porto. Porém, esses números passaram quase três meses sem alteração.

Igor Thiago, como é conhecido na Europa, havia marcado pela última vez em 30 de janeiro. Depois disso, foram 11 jogos e 85 dias na “seca” até deixar a má fase no último duelo. Em meio ao mau momento, o centroavante foi negociado com o Brentford e ainda não havia feito um gol pelo Brugge depois da negociação.

Esse acordo antecipado ocorreu justamente pelo desempenho anterior de Thiago. A cria da base do Cruzeiro marcou 19 gols em 12 jogos entre 30 de novembro de 2023 e 30 de janeiro de 2024 e atraiu o interesse de clubes europeus, sendo contratado pelo representante do oeste de Londres. O centroavante jogará a Premier League a partir da próxima temporada.

Club Brugge no Campeonato Belga

Na temporada normal, o Brugge terminou a Liga Belga em quarto lugar, com 51 pontos em 30 rodadas, classificando-se aos playoffs juntamente com Union (70), Anderlecht (63), Antwerp (52), Cercle Brugge (47) e Racing Genk (47).

O estranho regulamento determina que as seis equipes qualificadas deem sequência à disputa pelo título com metade da pontuação obtida na fase anterior, enfrentando-se em turno e returno em dez rodadas adicionais. Quem somar mais pontos será campeão.

O Club Brugge, portanto, entrou para os playoffs com 26 pontos (metade de 51 acrescida de 0,5 ponto) e chegou à marca de 39 com quatro vitórias e um empate na fase final. O próximo confronto é novamente diante do Genk, desta vez como visitante. O será disputado no domingo (28/4), às 8h30.

Dezesseis equipes já levantaram a taça do Campeonato Belga. O Anderlecht, maior vencedor, faturou 34, enquanto o Club Brugge, segundo colocado, comemorou 18. Completam o top-5 Union St. Gilloise (11), Standard Liège (10) e FCO Beerschot Wilrijk (7).

Trajetória de Thiago

Igor Thiago Nascimento Rodrigues chegou ao Cruzeiro em 2019, aos 17 anos, vindo do Verê Futebol Clube, do Paraná. Em 2020, o jovem fez parte de um inevitável processo de refornulação em consequência do rebaixamento da Raposa à Série B do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o elenco contava com vários garotos do sub-20 em meio à debandada dos experientes.

Em pouco mais de dois anos, Thiago disputou 64 partidas pelo Cruzeiro, marcou 10 gols e deu três assistências. Os lances mais memoráveis do centroavante foram o gol de cabeça contra o Atlético, pelo Campeonato Mineiro de 2020 (derrota por 2 a 1), e o tento na vitória por 1 a 0 sobre o Londrina, na Série B de 2021, resultado importante para afastar o risco de queda à Série C.

No início de 2022, o Cruzeiro vendeu Thiago ao Ludogorets, da Bulgária, por 700 mil dólares – R$ 3,6 milhões na cotação de dois anos atrás. Com o bom desempenho na equipe – 21 gols em 55 partidas -, o atacante rumou para o Club Brugge, em junho de 2023, por 7 milhões de euros (R$ 37 milhões).

A notícia Cria do Cruzeiro marca pela primeira vez após transferência de R$ 200 milhões foi publicada primeiro no No Ataque por Pedro Bueno.